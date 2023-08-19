Свадебный бум проходит? В каком регионе больше всего бракосочетаний, а где почти не разводятся — статистика

Война запустила в Украине многие процессы, одним из которых стал свадебный бум. Многие пары боялись и боятся потерять друг друга, поэтому решаются на важные решения — объединить свои сердца официально.
Однако в этом году статистика бракосочетаний резко упала по сравнению со “свадебным” 2022 годом. Читай в нашем материале, как снизилось количество бракосочетаний в Украине.
За первое полугодие 2023 года количество бракосочетаний упало на 17%, если сравнивать такой же период прошлого года. В то же время увеличилось количество разводов — на треть. Разводятся чаще всего киевляне.
Интересно, что из года в год становится меньше разводов только в одной области Украины — Черновицкой.
Всего за первые полгода 2023 было зарегистрировано 86 028 браков. Эта статистика упала до довоенных показателей. Увеличивается количество браков в Харьковской и Сумской областях.
А вот жители Запорожской, Днепропетровской и Тернопольской областей существенно меньше стали закреплять отношения официально, более чем на 32%.
За первую половину этого года лидирует по количеству браков Киев. Такая же тенденция была и до полномасштабной войны. С января по июнь включительно зарегистрировали 9292 брака. На втором месте — Днепр и область с 8660 браков. Третье место заняла Одесса и область — образовано 6693 новых семьи.
Фото: Opendatabot
За первые полгода 2023 зарегистрировано 10 139 разводов. Их количество по сравнению с прошлым годом увеличилось на 33%, но в то же время оно меньше статистики 2021 года.
В Киеве и области разводятся больше всего — 1678 случаев расторжения брака. На втором месте Днепр и область — 1248 разводов. Третье место заняла Одесса — 777 разводов.
Больше разводиться стали жители Харьковской, Тернопольской и Николаевской областей. Об этом свидетельствует сравнительная статистика по годам.
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