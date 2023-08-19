Сімейні стосунки

Весільний бум минає? У якому регіоні найбільше одружень, а де майже не розлучаються — статистика

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 19 Серпня 2023, 16:00
Кількість одружень в Україні різко знизилася — чому
Фото: Unsplash

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