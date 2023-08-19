Весільний бум минає? У якому регіоні найбільше одружень, а де майже не розлучаються — статистика

Війна запустила в Україні багато процесів, одним з яких став весільний бум. Багато пар боялися і бояться втратити одне одного, тому наважуються на важливі рішення — об’єднати свої серця офіційно.

Однак цьогоріч статистика одружень різко впала у порівнянні з “весільним” 2022 роком. Читай у нашому матеріалі, як знизилася кількість одружень в Україні.

Кількість одружень в Україні різко знизилася

За перше півріччя 2023 року кількість одружень впала на 17%, якщо порівнювати такий самий період минулого року. Водночас побільшало розлучень — на третину. Розлучаються найчастіше кияни.

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Цікаво, що з року в рік меншає кількість розлучень лише в одній області України — Чернівецькій.

Усього за перші півроку 2023 було зареєстровано 86 028 шлюбів. Ця статистика впала до довоєнних показників. Більшає кількість шлюбів у Харківській та Сумській областях.

А от мешканці Запорізької, Дніпропетровської та Тернопільської областей суттєво менше стали закріплювати стосунки офіційно, на понад 32%.

За першу половину цього року лідирує за кількістю шлюбів Київ. Така ж тенденція була і до повномасштабної війни. З січня по червень включно зареєстрували 9 292 шлюби. На другому місці — Дніпро та область із 8660 шлюбів. Третє місце посіла Одеса і область — утворено 6693 нових родини.

Статистика розлучень в Україні 2023

За перші півроку 2023 зареєстровано 10 139 розлучень. Їхня кількість у порівнянні з минулим роком збільшилася на 33%, але водночас вона є меншою за статистику 2021 року.

У Києві та області розлучаються найбільше — 1 678 випадків розірвання шлюбу. На другому місці Дніпро та область — 1 248 розлучень. Третє місце посіла Одеса — 777 розлучень.

Більше розлучатися стали жителі Харківської, Тернопільської та Миколаївської областей. Про це свідчить порівняльна статистика за роками.

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