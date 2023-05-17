Статистика вражає! Скільки нових сімей утворилося на початку 2023 року

Відчути та зрозуміти справжню ціну кохання вдається не завжди. Але українці як жодна нація тримаються разом, настільки, що другий рік поспіль спостерігається сплеск одружень.

За кілька місяців 2023 року стало відомо про понад 40 тисяч шлюбів. Читай детальніше в нашому матеріалі.

Скільки пар одружилося за 2023 рік: вражаюча статистика

Цікавою статистикою поділилося Міністерство юстиції України. Там повідомляють, що за перший квартал 2023 року в Україні зареєстрували 41 113 шлюбів. А розлучень майже у дев’ять разів менше — 4 810.

Тільки протягом квітня 2023 укладено 14 548 актових записів про шлюб та 1 700 про розірвання шлюбу.

Це ще раз доводить, що життя не спинити, воно триває попри війну і незгоди. Адже кохання — це те, що робить нас сильнішими! — пишуть у Мін’юсті.

Це ще не повний перелік, адже дані з тимчасово окупованих територій враховані не в повному обсязі. Лідером першого кварталу цього року стала Дніпропетровська область, там зареєстрували 4 110 шлюбів.

В інших областях-лідерах статистика така:

місто Київ — 4 086 пар.

Одеська область — 3 226 пар.

Київська область — 2 475 пар.

Вінницька область — 2 401 пара.

Харківська область — 2 283 пари.

Раніше ми розповідали, в чому феномен сплеску одружень під час війни.

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