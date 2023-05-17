Статистика впечатляет! Сколько новых семей появилось в начале 2023 года

Ощутить и понять истинную цену любви удается не всегда. Но украинцы, как ни одна другая нация, держатся вместе. Настолько, что второй год подряд наблюдается всплеск бракосочетаний.

За несколько месяцев 2023 года стало известно о более 40 тысячах браков. Читай подробнее в нашем материале.

Сколько пар женилось за 2023 год: впечатляющая статистика

Интересной статистикой поделилось Министерство юстиции Украины. Там сообщают, что за первый квартал 2023 года в Украине было зарегистрировано 41 113 браков. А разводов почти в девять раз меньше – 4 810.

Только в течение апреля 2023 заключено 14 548 актовых записей о браке и 1 700 о расторжении брака.

Это еще раз доказывает, что жизнь не остановить, она продолжается, несмотря на войну и невзгоды. Ведь любовь — это то, что делает нас сильнее! — пишут в Минюсте.

Это еще не полный список, ведь данные с временно оккупированных территорий учтены не в полном объеме. Лидером первого квартала этого года стала Днепропетровская область, там зарегистрировали 4110 браков.

В других областях-лидерах статистика такова:

Киев — 4 086 пар.

4 086 пар. Одесская область — 3 226 пар.

3 226 пар. Киевская область — 2 475 пар.

2 475 пар. Винницкая область — 2 401 пара.

2 401 пара. Харьковская область — 2 283 пары.

Раньше мы рассказывали, в чем феномен всплеска бракосочетаний во время войны.

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