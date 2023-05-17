Семейные отношения

Статистика впечатляет! Сколько новых семей появилось в начале 2023 года

Анастасия Грубрина, редактор сайта 17 мая 2023, 09:00
Скільки пар одружилося за 2023 рік: вражаюча статистика
Фото: Facebook

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