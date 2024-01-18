Война любви не помеха? Сколько украинцев поженились и развелись в 2023 году

Сложные жизненные обстоятельства могут укрепить союз двух сердец. Однако проверку испытаниями проходят не все семьи: статистика разводов за последний год свидетельствует о более 22 тыс. таких случаев.

Так чего же в 2023 году произошло больше — разводов или заключения браков? Об этом рассказали в издании Главком, мы также делимся интересной статистикой с тобой.

Количество разводов за 2023 год

Всего за 11 месяцев 2023 года Государственный реестр актов гражданского состояния зарегистрировал 22 080 расторжений брака по Украине.

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Больше украинских семей разводилось в Киеве — 3517, в Днепропетровской — 2490, Одесской — 1611, Харьковской — 1591, Киевской — 1540 и Винницкой — 1061 областях.

Вместе с тем за весь 2022 год по всей Украине было зарегистрировано всего 17 893 случая расторжения брака.

А в 2021 году количество актовых записей о расторжении браков достигало 29 587 разводов.

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Сколько украинцев поженились в 2023 году

Для сравнения, за 11 месяцев 2023 года было зарегистрировано 170566 браков. Среди рекордсменов такие города как Киев с количеством 19897 браков, Днепропетровская — 17175 и Одесская — 12693 области.

В 2022 году записей о заключении брака было 222890 случаев, а в 2021 году — 214000 браков.

Жениться сейчас можно гораздо быстрее и проще, чем раньше! Стоит только подать заявление на брак в Дії — инструкцию мы писали в другом материале.

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