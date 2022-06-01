Отношения — островок безопасности в безумном мире. Советы психолога, как сохранить тепло в паре во время войны

Война оказывает негативное влияние на все сферы жизни человека, в том числе и на личные отношения. На фоне стресса, переживаний и злобы учащаются конфликты, что иногда приводит даже к расставанию.

Психолог Ольга Котляр рассказала для Telegram-канала Психологическая поддержка, как сохранить тепло в паре.

Решайте проблемы вместе

Злость на войну, а также ощущение собственного бессилия в этой ситуации приводят к взаимным претензиям друг к другу. Раздражение и агрессия — предсказуемые реакции нашей психики, но их нужно научиться понимать и правильно выражать без ущерба отношениям.

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Злость нужна каждому как воздух. Благодаря агрессии мы закрываем свои потребности и выстраиваем межличностные границы контакта с людьми и партнерами в отношениях, — отмечает Котляр.

Но претензиями к мужчине женщина может только загнать его в угол. В жизни ведь не все зависит от одного человека. Соответственно, критика от любимой обесценивает личные амбиции мужчины и подавляет его самолюбие.

Так что лучше забыть фразы типа “Ты ничего не можешь решить!”, “Ты меня не понимаешь”, “Ты мужик или кто?!”

Отношения — надежное и безопасное место для обоих партнеров. Поэтому поддерживайте, слушайте друг друга, а также поймите, что каждый из вас объективно может сделать в это время.

Не решайте проблему самостоятельно, чтобы потом обижаться друг на друга. В паре ответственность лежит 50/50 на партнерах.

Говорите друг с другом через “я-сообщение” вместо “ты-сообщения”. Например, “я прошу твоей помощи” вместо “ты мне не помогаешь”.

Отделяйте эмоции партнера и чувства к тебе

Будем честными, у каждой женщины есть свой образ героя — сильного, решительного, ответственного и т.д. Это связано еще и со стереотипами, которые с детства твердят обоим гендерам о том, что мужчины якобы никогда не плачут.

Когда женщина видит страх, беспомощность, слезы у мужчины, ее идеальная картинка разрушается. Тогда женщина перестает воспринимать своего мужа как героя, а партнер “закрывается” в себе из страха быть собой.

В результате он испытывает чувство вины и стыда за свои эмоции, а она — обиду и страх открыться. Что же делать?

Отделяйте эмоции партнера и чувства к себе. Ведь как женщины, так и мужчины смеются, плачут, злятся.

Но это не характеризует отношение человека к кому-то лично. Не обесценивайте чувства своего партнера.

“Обнимайтесь”

Женщинам очень важно чувство безопасности во всех смыслах этого слова. Но из-за войны эта безопасность исчезла. Женщине приходится становиться сильнее, ответственнее и самостоятельнее.

Поэтому в этот период мужчинам важно “обнимать” женщину, независимо от того, рядом она или на расстоянии.

Не срывайтесь друг на друга, не диктуйте какие-то условия, а просто терпеливо выслушивайте своего партнера.

Поинтересуйтесь, как прошел день у каждого, что вы чувствуете, поделитесь своими новостями. Ведь в паре важно быть услышанными, выражать свои чувства и мысли вслух и получать поддержку и защиту от любимых.

Во время войны психология половой жизни может измениться. Ведь каждый день мы проходим через травматические события и нервничаем от ужасающих новостей. Читай, как война влияет на сексуальную жизнь.