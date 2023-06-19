Отсутствие сексуального желания: норма или нет? В чем разница между либидо и половой конституцией

Несмотря на то, что секс — акт удовольствия, в паре могут возникать противоречия относительно его количества. Один партнер может хотеть секса ежедневно, а другому будет достаточно нескольких раз в месяц.

Когда невозможно влиять на уровень сексуального желания, а когда изменение сексуальной активности может свидетельствовать о проблемах в отношениях, организме или болезнях?

В Youtube-проекте Грунт на эти вопросы ответила психолог, которая занимается вопросами полового образования, Анастасия Забела. Ты узнаешь разницу между половой конституцией и либидо и на что из этого мы способны влиять.

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Половая конституция VS либидо: в чем разница

Половая конституция — это наш сексуальный темперамент, который дается с рождения и не меняется на протяжении всей жизни. Она определяет уровень сексуальной потребности, и нормально, что у каждого она разная.

То, сколько человек может хотеть секса при лучших обстоятельствах, не так уж важно. Ведь рядом идет либидо, которое характеризует уровень сексуального желания в определенный период жизни человека.

Так, в определенные моменты и периоды нам хочется заниматься сексом больше, даже если у нас низкая половая конституция. Также уровень желания может существенно уменьшиться или пропасть, даже если у тебя высокая половая конституция.

Этим руководит либидо, поэтому хорошая новость в том, что желание можно нормализовать.

Пропало либидо: почему и как это исправить?

Сексуальное желание уменьшается под влиянием психологических или физиологических факторов.

К физиологическим можно отнести различные болезни: головного, спинного мозга, нервных путей, соматические и венерические заболевания.

Также влияют на либидо гормональные нарушения или изменения, которые закономерно приходят с возрастом или беременностью.

Психологические причины тоже оказывают большое влияние. Так, предыдущий негативный опыт, стресс, переутомление, предубеждения по поводу секса или собственной сексуальности, депрессия и т.д., могут снижать сексуальное желание.

Чтобы вернуть активность либидо, следует найти причину его снижения и устранить проблему. Однако важно понять, действительно ли дело в либидо.

Если у человека никогда не возникало желания заниматься сексом часто, по мнению другого партнера, то речь идет о половой конституции и естественной потребности в удовлетворении.

Если раньше сексуальное желание возникало часто, а сейчас оно исчезло или уменьшилось, нужно понять, что произошло. Тогда желание можно вернуть к былому уровню.

Как вернуть здоровое либидо, когда оно снижено или повышено

Если либидо существенно упало или исчезло, нужно проверить, нет ли проблем в отношениях, которые могли повлиять на тебя. Также следует проверить, все ли в порядке со здоровьем: нет болезней, нарушений гормонального фона и т.д.

А вот общее напряжение, стресс или другие внешние факторы могут как уменьшать либидо, так и увеличивать его. Во всяком случае, чтобы нормализовать половое желание, следует найти первопричину и устранить ее.

Если определить проблему самостоятельно не удается, психолог советует обратиться за помощью к специалисту: психологу, сексологу, психотерапевту.

Нет желания заниматься сексом: когда это норма, а когда нет?

Вопрос нормы — относительный. Так что психолог советует ориентироваться на собственные ощущения.

Так, если снижение или отсутствие либидо беспокоит, вызывает дискомфорт — это повод разобраться: попытаться найти первопричину и решить ее.

Если отсутствие полового желания не смущает и не вызывает дискомфорта, можно не беспокоиться. Но важно убедиться, что понижение либидо не связано с физиологическими заболеваниями.

Если на определенном моменте жизни ваши либидо с партнером существенно отличаются, это не повод заканчивать отношения. Читай действенные советы, которые помогут улучшить интим в такой ситуации.

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