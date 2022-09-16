Ругаемся и не слышим друг друга! Как преодолеть кризис в отношениях

Отношения — это не только любовь и страсть. Это ежедневная работа, взаимоуважение и умение выслушать и понять друг друга.

Без этого рано или поздно в каждые отношения придет кризис. Благо, всему можно научиться, нужно лишь сильное желание обоих партнеров построить здоровые отношения.

Психологи и сексолог Алена Щербань рассказала 24 каналу простые техники, которые помогут найти общий язык, спасти отношения и влюбиться в партнера снова.

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Как возникают кризисы

У кризисов много причин, но в самом начале это банальное недоразумение. Люди сталкиваются с первыми бытовыми проблемами или их партнер не отвечает представлениям. В таком случае есть три варианта развития событий:

Промолчать, что приведет к фрустрации и угнетению. Поругаться и разойтись. Поработать и найти общее решение.

Если один из партнеров не готов слушать и слышать, искать компромиссы, такие отношения обречены на провал.

Быть услышанным: техники понимания

Я-сообщение

Часто мы не слышим партнера или не воспринимаем его чувства потому, что он выражает переживания в форме претензий. К примеру, формулировка “ты не помыл(-а) посуду”, звучит как претенциозная.

Попробуй изменить форму высказываний на я-сообщение: “Я хочу, чтобы была чистота” и т.д. Таким образом, ты просто выражаешь суть проблемы и свои желания, не провоцируя конфликт.

Метод пяти минут

Часто во время ссоры нам важно донести свою позицию и чувства, а не услышать другого. В любых отношениях нам очень важно быть услышанными. Чтобы научиться этому, можно использовать методику пяти минут. Ее суть проста:

Один из партнеров ставит таймер на пять минут и говорит. Перебивать его нельзя. Когда время истекло, другой партнер так же ставит таймер на пять минут и выражает свои эмоции.

Важно не винить партнера упреками, что он сделал что-то не так. Лучше рассказать, что ты чувствуешь, как хочешь и видишь. Позволь увидеть твой мир.

План — это всегда хорошо

Поскольку в начале совместной жизни большинство конфликтов возникает из-за быта, то можно решить это, поделив определенные обязанности.

Разумеется, обязанности можно делегировать и меняться ими, все это поддается обсуждению. Однако каждый должен понимать, за что он ответственный и что должен сделать.

Переконтакт: познакомиться поближе

Это звучит банально, однако избавляет от разочарований в будущем. Если ты хочешь строить с партнером общее будущее, следует поинтересоваться, каким его видит он.

Вполне может случиться такое, что вы не хотите двигаться в одну сторону или не сможете удовлетворить желания другого. А если ценности и стремления совпадают, можно заново влюбиться в человека.

Часто можно даже не заметить, как обычные повадки постепенно разрушают отношения. Мы рассказали о пяти разрушительных привычках для отношений, проверь, делаешь ли ты так.

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