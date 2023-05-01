Маленькие ритуалы, планирование и эгоизм: 10 шагов к хорошему сексу

Какая бы страсть не бурлила между влюбленными в начале, на длинной дистанции интерес к интимности с партнером и сексуальной жизни может угасать.

Такое случается у пар всех возрастов и часто превращается в настоящую проблему. Терапевт по семейным отношениям Питер Садингтон рассказал изданию The Guardian, как вернуть искру в постель и восстановить близость.

Десять способов восстановить интимную близость с партнером

Причин, почему секс сходит на нет, много. Чаще всего они свидетельствуют о проблемах в отношениях: ссоры, оскорбления, неумение слышать и говорить.

Конечно, вопрос о том, как часто пара должна заниматься сексом — индивидуальный. Однако этот показатель должен устраивать обоих. Если ты и твой партнер хотите восстановить потерянную близость, то вот лучшие советы для этого.

Вместе против проблем

Секс — чувствительный механизм. Одна маленькая неприятность, как эмоциональная отчужденность или неудачная поза, может испортить весь процесс. А когда этих проблем становится больше, желание заниматься сексом закономерно исчезает.

Когда ты замечаешь проблему в интимных отношениях, эксперт советует сначала обдумать, что именно не так. Сделать это следует обоим партнерам, а затем вместе обсудить это и найти решение.

По очереди скажите: вот в чем, по моему мнению, проблема, и вот как она влияет на меня, — советует Перри Садингтон.

Такая коммуникация позволит по-настоящему понять партнера, его переживания и решить проблему.

Найди то, что тебя блокирует

Проблемы с интимной жизнью не возникают из ничего. Обычно этому предшествует определенная ситуация, заставившая заблокировать сексуальное желание и отказаться от близости.

Спроси себя: Каким был секс для тебя раньше? Какова была близость с партнером? Что изменилось? Какие блоки есть на пути к удовольствию?

Найди ситуацию, слова или действия, которые заставили тебя перейти в схему отказа от секса. Проработав это и обсудив с партнером, можно наладить интимную близость.

Вспомни, в кого ты влюбился (-лась) и почувствуй себя особенным (-ой)

Чтобы желать заниматься сексом, партнер должен нравиться. За годы совместной жизни, все прелести, в которые мы влюбились, можно забыть.

Так что эксперт советует провести вечер вместе и обсудить, что нравится друг в друге. Напомни партнеру, в какие черты его внешности и характера ты влюбился (-лась).

Но упражнение еще не окончено. Следующим вечером следует хорошо одеться и выйти с половинкой на свидание. Задача: чувствовать себя и выглядеть особенно.

Вероятно, после этого ты почувствуешь гораздо больше связи с человеком, а отсюда и почувствуешь сексуальное влечение.

Приятные ритуалы

Все мы хотим быть особенными для партнеров, но с обыденностью магия романтики и нежности может исчезнуть. Чтобы не превратиться в сожителей, а сохранить интимность надолго, следует завести маленькие ритуалы.

Так, Питер Садингтон советует обязательно целоваться и обниматься, когда кто-то выходит из дома. Также нелишне будет регулярно говорить комплименты любимому человеку.

Не жалей времени, чтобы написать в течение дня: скучаю по тебе, жду тебя. Таким образом ты воспроизводишь начало отношений и заставляешь партнера чувствовать себя особым (-ой), любимым (-ой) желанным (-ой).

Уж очень скоро эмоциональная близость начнет возвращаться, а с ней и сексуальное влечение.

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Регулярное время для интимных отношений

Секс часто воспринимается как супружеская обязанность или простая физическая активность. Однако на самом деле он имеет гораздо большее значение, ведь это о любви, единении и близости.

Эксперт советует планировать время для момента интимности, где вы оба знаете, что сейчас исключительно ваше время побыть вдвоем.

Это не значит, что каждый забронированный вечер пятницы нужно заниматься сексом. Следует понимать, что секс возможен только по желанию обоих. Однако даже если не хочется полового акта, можно сделать время, проведенное вместе, особенным.

К примеру, можно принять душ вместе, обниматься в постели при свечах и т.д. Это даст партнеру понять, что физические отношения для тебя важны. Детальнее, как и зачем планировать близость, читай здесь.

Сексуальные желания в ящике удовольствий

У всех нас есть сексуальные желания и фантазии. Есть то, от чего сходят с ума в постели, а есть и то, что не слишком нравится. Все это следует произносить словами через рот, иначе партнер никогда не догадается, чего ты по-настоящему желаешь.

Вот совет от эксперта: вместе напишите сексуальные желания и фантазии, которые хотелось бы реализовать на листе бумаги. Затем сложите их и поместите в банку. Когда будет желание, доставайте фантазии друг друга и исполняйте.

Это добавляет в отношения элемент веселья и волнения, что может быть полезным инструментом для поддержки искры, страсти и желания.

Настрой тело на секс

Чтобы после секса оба могли сказать “вау”, его нужно хорошо захотеть и настроить на интимный контакт свое тело.

В последнем помогут упражнения для тазового дна, например, упражнения Кегеля. Они помогут сосредоточиться на гениталиях и настроиться на тело.

У мужчины подобные упражнения могут повысить качество эрекции и позволят лучше контролировать эякуляцию. Женщине это поможет восстановить чувствительность в стенках влагалища и будет способствовать возбуждению.

Для пожилых пар — замедляйте все

Секс создан не только для молодых, в пожилом возрасте такое желание тоже вполне нормально и естественно. Однако мобильность суставов и физическая выносливость в этом возрасте может быть уже не такой, как прежде.

Это следует учитывать и замедлять интенсивность движений, подбирать для секса комфортные места и позы. Эксперт советует попробовать принять ванную вместе, чтобы вы чувствовали себя хорошо и в гармонии друг с другом.

Быть эгоистами по очереди

Иногда нужно быть эгоистами и прямо говорить о своих желаниях. Например, потри мне спину, сделай массаж и т.д. Эксперт часто предлагает парам проводить время вместе обнаженными, но без необходимости сексуального продолжения.

Можно просто лежать рядом, ощущать кожу другого человека на своей коже, прикасаться к партнеру и исследовать чувствительные места — это может быть очень интимным моментом.

Сколько бы ни прошло времени, интимность можно вернуть

Есть много причин, почему интимность в отношениях может исчезнуть. Беременность и роды, старение, форма тела, оскорбления, неразрешимые споры, беспокойство, менопауза, проблемы с эректильной системой и т.д.

Важно понимать, почему вы дошли до момента, когда секс превратился в давнее приятное воспоминание. Не менее важно — не забывать, что всегда можно изменить это.

Одним из инструментов, который помогает вернуть желание в пару и добавить сексу немало удовольствия — секс-игрушки. Читай, какие секс-игрушки выбрать для всех возрастов и почему они важны в отношениях.

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