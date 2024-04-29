Украина подала заявление в Совет Европы о частичном отступлении от соблюдения Конвенции по правам человека: детали

Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. В частности, речь идет об отмене права распоряжаться своим имуществом.

Рассказываем поподробнее, какие еще права будут ограничены для украинцев.

Украина подала в Совет Европы заявление о приостановлении некоторых прав человека

Украина подала соответствующее заявление еще 4 апреля, уточняют на сайте Совета Европы. Сам документ опубликован в воскресенье, 28 апреля.

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Частичная приостановка действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободам человека в связи с действием военного положения.

Согласно документу, Украина на время военного положения приостановит соблюдение следующих положений Конвенции:

неприкосновенность жилья;

тайна переписки, телефонных переговоров и другой корреспонденции;

невмешательство в личную и семейную жизнь;

свобода передвижения и свободный выбор места жительства;

право на свободу мысли и слова;

свободное выражение взглядов и убеждений, а также право сбора, хранения и распространения информации;

право на проведение собраний, митингов и стачек;

право владеть, воспользоваться и распоряжаться своим имуществом.

Также в документе перечислены конкретные меры и действия, которые могут быть введены во время военного положения, противоречащие Конвенции:

принудительное отчуждение частного или коммунального имущества для нужд государства;

введение комендантского часа;

особый режим въезда и выезда, ограничение передвижения граждан и иностранцев, движения транспорта;

осмотр вещей, транспорта, багажа, грузов, служебных помещений и жилья граждан;

запрещение гражданам, состоящим на военном или специальном учете, изменять место жительства или пребывания без должного разрешения.

Украинские власти обосновывают необходимость заявления решением президента о введении военного положения от 24 февраля 2022 года.

Заявление Министерства юстиции по поводу поданного документа в Совет Европы

Как уточнили в Министерстве юстиции, сообщение о возможности применения ограничений определенных прав в связи с введением военного положения в 2022 году было направлено Генеральному секретарю Совета Европы практически сразу после его введения, что является частью международных обязательств Украины.

Информация об отступлении от ряда обязательств по Конвенции, размещенной на сайте Совета Европы 4 апреля 2024 года, уточнена и представлена ​​с учетом необходимости проведения периодического пересмотра осуществленных отступлений.

— В уточненной информации, в частности, уменьшен список статей, по которым осуществлено отступление. Информация об отступлении от статей 1 Защита собственности, 2 Право на образование и 3 Право на свободные выборы Дополнительного протокола к Конвенции было указано в ноте 2022 года и не является новой, — говорится в заявлении.

Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот — пересмотрела и забрала оговорки об ограничении определенного набора прав, — подчеркнул Министр юстиции Денис Малюська.

Уточнение Совета Европы по документу об ограничении некоторых прав человека

Совет Европы прокомментировал новости об ограничении прав человека в Украине и отметил, что украинские власти сообщили об отступлениях от нескольких статей Европейской конвенции по правам человека в результате российской агрессии и военного положения в стране еще в 2022 году.

Украина регулярно информирует Совет Европы об этих отступлениях. По состоянию на 4 апреля 2024 года — вопреки некоторым сообщениям СМИ, которые основываются на ложной информации, — объем отступлений был значительно сокращен, — отмечают в организации.

В апреле 2024 года Украина объявила, что отступления больше не будут распространяться на статьи, связанные с принудительным или обязательным трудом, свободой мысли, совести или религии, правом на эффективное средство правовой защиты, запретом дискриминации и ограничением политической деятельности иностранцев.

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