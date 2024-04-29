Украина подала заявление в Совет Европы о частичном отступлении от соблюдения Конвенции по правам человека: детали

Украина подала в Совет Европы заявление о частичном отступлении от соблюдения Европейской Конвенции о защите прав и свобод человека. В частности, речь идет об отмене права распоряжаться своим имуществом.
Рассказываем поподробнее, какие еще права будут ограничены для украинцев.
Украина подала соответствующее заявление еще 4 апреля, уточняют на сайте Совета Европы. Сам документ опубликован в воскресенье, 28 апреля.
Частичная приостановка действия в стране некоторых пунктов Европейской конвенции по правам и свободам человека в связи с действием военного положения.
Согласно документу, Украина на время военного положения приостановит соблюдение следующих положений Конвенции:
Также в документе перечислены конкретные меры и действия, которые могут быть введены во время военного положения, противоречащие Конвенции:
Украинские власти обосновывают необходимость заявления решением президента о введении военного положения от 24 февраля 2022 года.
Как уточнили в Министерстве юстиции, сообщение о возможности применения ограничений определенных прав в связи с введением военного положения в 2022 году было направлено Генеральному секретарю Совета Европы практически сразу после его введения, что является частью международных обязательств Украины.
Информация об отступлении от ряда обязательств по Конвенции, размещенной на сайте Совета Европы 4 апреля 2024 года, уточнена и представлена с учетом необходимости проведения периодического пересмотра осуществленных отступлений.
— В уточненной информации, в частности, уменьшен список статей, по которым осуществлено отступление. Информация об отступлении от статей 1 Защита собственности, 2 Право на образование и 3 Право на свободные выборы Дополнительного протокола к Конвенции было указано в ноте 2022 года и не является новой, — говорится в заявлении.
Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот — пересмотрела и забрала оговорки об ограничении определенного набора прав, — подчеркнул Министр юстиции Денис Малюська.
Украина в апреле не приостановила защиту, а как раз наоборот — пересмотрела и забрала оговорки об ограничении определенного набора прав, — подчеркнул Министр юстиции Денис Малюська.
Совет Европы прокомментировал новости об ограничении прав человека в Украине и отметил, что украинские власти сообщили об отступлениях от нескольких статей Европейской конвенции по правам человека в результате российской агрессии и военного положения в стране еще в 2022 году.
Украина регулярно информирует Совет Европы об этих отступлениях. По состоянию на 4 апреля 2024 года — вопреки некоторым сообщениям СМИ, которые основываются на ложной информации, — объем отступлений был значительно сокращен, — отмечают в организации.
Украина регулярно информирует Совет Европы об этих отступлениях. По состоянию на 4 апреля 2024 года — вопреки некоторым сообщениям СМИ, которые основываются на ложной информации, — объем отступлений был значительно сокращен, — отмечают в организации.
В апреле 2024 года Украина объявила, что отступления больше не будут распространяться на статьи, связанные с принудительным или обязательным трудом, свободой мысли, совести или религии, правом на эффективное средство правовой защиты, запретом дискриминации и ограничением политической деятельности иностранцев.
Также мы рассказывали о том, возможно ли провести выборы президента Украины в 2024 году.
А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.