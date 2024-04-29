Україна подала заяву до Ради Європи про частковий відступ від дотримання Конвенції з прав людини: деталі

Україна подала до Ради Європи заяву про частковий відступ від дотримання Європейської Конвенції про захист прав і свобод людини. Зокрема, йдеться про скасування права розпоряджатися своїм майном.

Розповідаємо детальніше про документ.

Україна подала до Ради Європи заяву про призупинення деяких прав людини

Україна подала відповідну заяву ще 4 квітня, уточнюють на сайті Ради Європи. Сам документ опубліковано в неділю, 28 квітня.

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Згідно з документом, Україна на час воєнного стану призупинить дотримання таких положень Конвенції:

недоторканність житла;

таємниця листування, телефонних переговорів та іншої кореспонденції;

невтручання в особисте й сімейне життя;

свобода пересування та вільний вибір місця проживання;

право на свободу думки й слова;

вільне вираження поглядів і переконань, а також право збору, зберігання й поширення інформації;

право на проведення зборів, мітингів і страйків;

право володіти, користуватися і розпоряджатися своїм майном.

Також у документі перелічено конкретні заходи та дії, які можуть бути запроваджені під час воєнного стану, що суперечать Конвенції:

примусове відчуження приватного або комунального майна для потреб держави;

запровадження комендантської години;

особливий режим в’їзду та виїзду, обмеження пересування громадян та іноземців, руху транспорту;

огляд речей, транспорту, багажу, вантажів, службових приміщень і житла громадян;

заборона громадянам, які перебувають на воєнному чи спеціальному обліку, змінювати місце проживання чи перебування без належного дозволу.

Українська влада обґрунтовує необхідність заяви рішенням президента про введення воєнного стану від 24 лютого 2022 року.

Заява Міністерства юстиції з приводу поданого документу до Ради Європи

Як уточнили в Міністерстві юстиції, повідомлення про можливість застосування обмежень певних прав у зв’язку із запровадженням воєнного стану у 2022 році було надіслано Генеральному секретарю Ради Європи практично одразу після його запровадження, що є частиною міжнародних зобовʼязань України.

Інформація щодо відступу від ряду зобов’язань за Конвенцією, що була розміщена на сайті Ради Європи 4 квітня 2024 року, є уточненою та подана з урахуванням необхідності проведення періодичного перегляду здійснених відступів.

— В уточненій інформації, зокрема, зменшено перелік статей, за якими здійснено відступ. Інформація щодо відступу від статей 1 Захист власності, 2 Право на освіту та 3 Право на вільні вибори Додаткового протоколу до Конвенції була зазначена в ноті 2022 року та не є новою, — йдеться у заяві.

Україна у квітні не призупинила захист, а якраз навпаки — переглянула та забрала застереження щодо обмеження певного набору прав, — наголосив Міністр юстиції України Денис Малюська.

Уточнення Ради Європи щодо документа про обмеження деяких прав людини

Рада Європи прокоментувала новини про обмеження прав людини в Україні та зазначила, що українська влада повідомила про відступи від кількох статей Європейської конвенції з прав людини внаслідок російської агресії та воєнного стану в країні ще у 2022 році.

Україна регулярно інформує Раду Європи про ці відступи. Станом на 4 квітня 2024 року — всупереч деяким повідомленням ЗМІ, які ґрунтуються на неправдивій інформації — обсяг відступів було значно скорочено, — наголошують в організації.

У квітні 2024 року Україна оголосила, що відступи більше не поширюватимуться на статті, пов’язані з примусовою чи обов’язковою працею, свободою думки, совісті чи релігії, правом на ефективний засіб правового захисту, забороною дискримінації та обмеженням політичної діяльності іноземців.

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