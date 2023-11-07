Війна і вибори: що каже закон та чи можливо їх провести в Україні у 2024 році

Останні місяці в інфопросторі шириться інформація про вибори в Україні 2024: чи можливі вони, чи будуть вони.

Остаточного рішення немає. На проведенні виборів наполягають деякі політики з західних країн. Мовляв, це продемонструє, що Україна дійсно демократична держава, у якій люди мають право вибору.

Але провести вибори в Україні 2024 року здається нереальним. Насамперед треба зважати на безпековий компонент, адже росіяни можуть навмисно завдавати ударів у цей день. Друге — це дати можливість проголосувати усім українцям. Адже мільйони виїхали за кордон, а десятки тисяч служать на фронті. І, звісно, на проведення виборів треба кошти.

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Чималу роль відіграють закони, які доведеться змінювати, та Конституція. Тож, чи можливі вибори в Україні під час воєнного стану?

Чому розпочалися розмови про вибори в Україні 2024

Розмови про вибори в Україні почалися ще з травня 2023 року. Тоді президент Парламентської асамблеї Ради Європи Тіні Кокс заявив, що Україна має організувати вибори попри війну, бо до цього зобовʼязує статут Ради Європи. Відтоді про це регулярно почали говорити як закордонні, так і українські ЗМІ.

Пізніше сенатор США від Республіканської партії Ліндсі Грем наполягав на проведенні виборів в Україні у 2024 році. Тоді президент України Володимир Зеленський заявив, що для проведення виборів в умовах, якщо війна продовжуватиметься, потрібні зміни до законодавства і додаткове фінансування.

Західні коментатори спекулюють демократією. Вони вказують, якщо Україна декларує свою приналежність до західного, демократичного світу, то вона має знайти можливість провести вибори, навіть якщо вони не будуть ідеальними в умовах воєнного стану.

Але Володимир Зеленський в інтерв’ю Наталії Мосейчук заявив, що Україна не проводитиме виборів “в кредит”. На його думку, за нормальних часів для проведення виборів треба 5 млрд. Він не витрачатиме їх з бюджету країни і не забиратиме з коштів на озброєння.

— Я йому сказав: якщо США разом із Європою дадуть нам фінансову підтримку… Вибачте, проводити вибори в кредит я не буду, забирати гроші зі зброї й давати їх на вибори також не буду.

Але якщо ви мені дасте цю фінансову підтримку, якщо парламентарі зрозуміють, що нам це потрібно зробити, давайте тоді змінювати швидко законодавство і, найголовніше, ризикуймо тоді разом, — сказав у тому інтерв’ю Зеленський.

Чи можливі вибори в Україні під час воєнного стану

Вибори під час дії воєнного стану прямо заборонені ч. 1 ст. 19 Закону України Про правовий режим воєнного стану. Заборона законом стосується всіх видів виборів: вибори президента України, Верховної Ради України, Верховної Ради Автономної Республіки Крим, органів місцевого самоврядування.

Закон може змінити Верховна Рада своїм голосуванням. У Конституції України прямо вказано лише про неможливість проведення парламентських виборів в умовах воєнного стану.

Теоретично, зміни до законодавства можуть розблокувати президентські та місцеві вибори під час воєнного стану.

Радник з правових питань громадянської мережі Опора Павло Романюк також наголосив Радіо Свобода: якщо триватиме війна — вибори неможливі.

Це не лише через українське законодавство, а й згідно з міжнародним гуманітарним правом. Адже не можна ставити під загрозу життя та здоров’я цивільного населення, мобілізуючи їх на вибори. Тому Венеційська комісія підкреслює, що вибори в таких умовах можуть лише загострювати політичні конфлікти.

Крім цього, вибори під час воєнного стану забороняє не лише закон про воєнний стан, а й Виборчий кодекс.

За словами голови партії Слуга народу Олени Шуляк, є питання актуалізації реєстру виборців. Вона розповіла для Радіо свобода, що 24 лютого 2022 року він був закритий. Без актуального реєстру практично забезпечити правильний виборчий процес неможливо. Крім того, на Сході зруйнована інфраструктура, яка виконувала роль виборчих дільниць: садочки, школи тощо.

Секретар Ради національної безпеки та оборони України Олексій Данілов в інтерв’ю Радіо Свобода зазначив, що проведення виборів в Україні у 2024 році можливе лише за умови, що закінчаться воєнні дії.

Крім цього, у Міністерстві фінансів України на запит Радіо Свобода пояснили, що через воєнний стан немає підстав передбачати кошти в державному бюджеті на президентські та парламентські вибори у 2024 році.

Як голосуватимуть біженці та військові

Олена Шуляк каже, що не бачить можливості проведення виборів під час дії воєнного стану насамперед через те, що невідомо, як забезпечити виборчі права українських військових. Проводити вибори без залучення військових категорично неможливо.

Про важливість участі військових у виборах наголошував в інтерв’ю Мосейчук Володимир Зеленський.

— Для нас потрібен кожен голос. Ми не зможемо для самих себе сказати, що це дуже демократично проведено. Нам потрібен легітимний вибір. Щоб цей вибір був зроблений суспільством. Щоб це не роз’єднало наших людей. Щоб військові могли проголосувати, — акцентував він.

Також станом на жовтень 2023 Верховний комісар ООН у справах біженців підрахував, що понад 6 млн українців виїхали з України. Ще майже 5 млн стали внутрішніми переселенцями.

Як забезпечити голосування людей за кордоном? Очільниця громадянської мережі ОПОРА Ольга Айвазовська для Радіо свобода розповіла, що вибори без врахування голосів цих людей не відображатимуть реальне волевиявлення, тому не будуть справедливими.

Звісно, громадяни за кордоном можуть голосувати у день виборів лише у дипломатичних представництвах. Для цього треба робити спеціальні виборчі дільниці для українців. Наприклад, лише в Польщі треба буде зробити 400 таких дільниць, а загалом в Європі та США понад тисячу.

Петиція не проводити вибори під час воєнного стану

На сайті президента України з’явилася електронна петиція, яка вимагає не проводити вибори під час воєнного стану. Автор петиції вважає, що зміни до законів можуть нести пряму загрозу національній безпеці України, життю та здоров’ю громадян і суперечить конституційним вимогам до виборів.

Петиція вимагає:

Забезпечити додержання Конституції України та проведення виборів відповідно до вимог Конституції України та законодавства: лише після скасування воєнного стану та завершення повномасштабної війни, з повним дотриманням політичних прав і свобод громадян, пов’язаних із демократичним виборчим процесом; Гарантувати відсутність будь-яких законодавчих ініціатив з боку Президента України щодо змін до виборчого законодавства в умовах воєнного стану, зокрема таких, що знімають заборону проведення виборів під час воєнного стану; Гарантувати накладення вето на будь-які рішення інших суб’єктів законодавчої ініціативи, спрямовані на скасування заборони виборів під час воєнного стану.

Що каже Володимир Зеленський про вибори в Україні

У своєму вечірньому зверненні 6 листопада Володимир Зеленський сказав:

— Ресурс держави, ресурс бюджету, ресурс нашої уваги та емоцій, ресурс наших зусиль — все це потрібно для нашої перемоги. Усі ми бачимо, як люди вимагають спрямувати бюджетні ресурси не на бруківку та ремонти вулиць, а на допомогу обороні. Так і треба. Усі ресурси спрямовувати на те, щоб Україна стала сильнішою. Усі ми чуємо, що треба змінити в самих силах оборони: це стосується багатьох процедур, які не потрібні, це стосується багатьох складнощів, які є в наших воїнів. Переведення, тренування, забезпечення. Завдань багато.

І всі відповідні структури повинні ними займатися — без того, щоб відволікати свою енергію та сили на щось інше. Усі ми бачимо, що зараз не час для широких святкувань чи інших зухвалих речей у тилу, які неприйнятні в час війни й тим більше тоді, коли армія, коли всі наші сили оборони живуть зовсім іншими емоціями: болем, боями, втратами, але і здобутками — здобутками для України.

І всі ми розуміємо, що зараз, у воєнний час, коли є безліч викликів, абсолютно безвідповідально — якось так… Легковажно та граючись вкидати в суспільство тематику виборів.

Ми повинні визначитись, що зараз час оборони, час битви, від якої залежить доля держави й людей, а не час вкидів, яких від України очікує лише Росія.

Я вважаю, що зараз вибори не на часі. І якщо потрібно поставити крапку в тій чи іншій політичній суперечці й далі працювати лише в єдності, то в державі є структури, які здатні ставити крапки й давати суспільству всі необхідні відповіді. Щоб не залишилося простору для конфліктів і чужої гри проти України, — наголосив Зеленський.

Україна не єдина країна, яка мала б провести вибори у наступному році. Раніше ми розповідали, коли вибори у США та хто кандидати.

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