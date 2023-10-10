Чи будуть вибори в Україні під час війни? Руслан Стефанчук розповів, за яких умов це можливо

Голова Верховної Ради України Руслан Стефанчук розповів Яні Брензей про ухвалення нових реформ та законів, які наблизять Україну до ЄС, а також про п’ять причин, чому зараз вибори в Україні неможливі.

Чому вибори в Україні зараз неможливі — Руслан Стефанчук про причини

Одним із напрямків роботи, прописаним у концепті посилення стійкості демократії, є удосконалення виборчого законодавства відповідно до сучасних політичних та безпекових умов.

Ніхто не говорить, що вибори будуть завтра чи післязавтра. Але як демократичній країні, нам слід готуватися і враховувати всі аспекти й виклики, які можуть перешкоджати.

До цієї дати потрібно розв’язати п’ять фундаментальних речей:

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як голосуватимуть військові, як забезпечити голосування біженців, як забезпечити голосування на тимчасово окупованих територіях, як фінансувати вибори, доступ до вільних медіа.

— Щойно будуть розв’язані ці п’ять питань, тоді ми зможемо говорити про те, як і коли будуть проводитися вибори в Україні. На думку Руслана Стефанчука, працювати над цими питаннями потрібно під час війни.

Виконання Україною реформ для вступу в ЄС

У жовтні Єврокомісія має озвучити рекомендацію щодо початку або відкладення переговорів про вступ України до ЄС. Поки що Україна не виконала всі вимоги. Після отримання статусу кандидата на вступ до ЄС, Україна взяла на себе відповідальність за виконання семи рекомендацій.

Нам уже зараховані дві рекомендації як виконані, по п’ятьох рекомендаціях є деякі зауваження. У тому числі про політично значущих осіб, — каже Руслан Стефанчук.

У ньому подано близько 110 поправок, Руслан Стефанчук каже, що найімовірніше, на наступному засіданні ВР цей законопроект ухвалять.

До бюджету на 2024 рік подано 1620 поправок. Тому Голова Верховної Ради України закликав активніше працювати над правками, аби бюджет для країни у стані війни надали якомога швидше.

Питаннями номер один залишаються боротьба з олігархами, корупцією, реструктуризація деяких органів влади, розширення антикорупційних органів.

Раніше Володимир Зеленський розповідав, чи балотуватиметься на другий термін.

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