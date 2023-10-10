Україна

Чи будуть вибори в Україні під час війни? Руслан Стефанчук розповів, за яких умов це можливо

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 10 Жовтня 2023, 18:00

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