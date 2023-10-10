Будут ли выборы в Украине во время войны? Руслан Стефанчук рассказал, при каких условиях это возможно

Председатель Верховной Рады Украины Руслан Стефанчук рассказал Яне Брензей о принятии новых реформ и законов, которые приблизят Украину к ЕС, а также про пять причин, почему сейчас выборы в Украине невозможны.

Почему выборы в Украине сейчас невозможны

Одним из направлений работы, прописанном в концепте усиления устойчивости демократии, является усовершенствование избирательного законодательства в соответствии с современными политическими и безопасными условиями.

Никто не говорит, что выборы будут завтра или послезавтра. Но как демократической стране, нам следует готовиться и учитывать все аспекты и вызовы, которые могут препятствовать.

До этой даты нужно решить пять фундаментальных вещей:

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как будут голосовать военные, как обеспечить голосование беженцев, как обеспечить голосование на временно оккупированных территориях, как финансировать выборы, доступ к свободным медиа.

— Как только будут решены эти пять вопросов, тогда мы сможем говорить о том, как и когда будут проводиться выборы в Украине. По мнению Руслана Стефанчука, работать над этими вопросами нужно во время войны.

Выполнение Украиной реформ для вступления в ЕС

В октябре Еврокомиссия должна озвучить рекомендацию по началу или отложению переговоров о вступлении Украины в ЕС. Пока что Украина не выполнила все требования. После получения статуса кандидата на вступление в ЕС Украина взяла на себя ответственность за выполнение семи рекомендаций.

Нам уже засчитаны две рекомендации как выполненные, по пяти рекомендациям есть некоторые замечания. В том числе о политически значимых лицах, — говорит Руслан Стефанчук.

В нем представлено около 110 поправок, Руслан Стефанчук говорит, что вероятнее всего на следующем заседании ВР этот законопроект будет принят.

К бюджету на 2024 год подано 1620 поправок. Поэтому Председатель Верховной Рады Украины призвал активнее работать над правками, чтобы бюджет для страны в состоянии войны предоставили как можно скорее.

Вопросами номер один остаются борьба с олигархами, коррупцией, реструктуризация некоторых органов власти, расширение антикоррупционных органов.

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