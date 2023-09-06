Впереди ожесточенная битва и матч-реванш? Что известно о президентских выборах в США

После 24 февраля 2022 года Украина оказалась не только под плотным огнем российских окупантов, которые до сих пор пытаются захватить наше государство, но и оказалась в центре политических событий в мире. Многие лидеры стран посещали нашу столицу, чтобы понять последствия, которые несет за собой война. Но вместе с тем объявляли об очередном пакете поддержки для украинцев.

Больше всего помощи в мире направили в Украину именно США. Не последнюю роль в этом процессе сыграл и действующий президент Джо Байден. Однако скоро начнутся новые президентские выборы в США, которые могут внести свои коррективы в международные политические процессы, включая поддержку американцами Украины.

Когда выборы в США

60 выборы президента США запланированы на вторник 5 ноября 2024 года. Американские избиратели должны избрать коллегии выборщиков, которые в декабре будут выбирать нового главу государства.

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Кроме того, состоятся выборы в обе палаты Конгресса США: Палаты представителей и трети Сената.

Как проходят выборы в США

Выборы президента в США не похожи по системе на те, которые мы привыкли видеть у себя в Украине, ведь они проходят по непрямой системе. То есть американские граждане сначала должны зарегистрироваться для участия в выборах в одном из 50 штатов или в Вашингтоне.

Избиратели голосуют не прямо за кандидата в президенты, а за тех, кто войдет в коллегию избирателей и выберут нового главу государства. Если кандидат не получит абсолютное большинство голосов избирателей, а это по меньшей мере 270 из общего числа 538, то президента избирает Палата представителей. Если и на этот раз не удалось избрать большинством голосов президент, то его выбирает Сенат.

Кто может участвовать в президентских выборах в США

В этом аспекте выборов американское законодательство тоже отличается от украинского. Например, наиболее заметное отличие — нет запрета лицам с судимостью выдвигаться на пост президента.

Почему это важно? В 2024 году свои силы снова хочет испытать бывший президент Дональд Трамп, который находится под следствием по трем уголовным делам. Однако, несмотря ни на что, он может участвовать в выборах.

Но требования к будущему президенту США все же существуют. Он должен быть старше 35 лет, быть гражданином США по рождению, прожить на территории страны не менее 14 лет.

Обычно основными кандидатами становятся представители демократической и республиканской партии. Своих кандидатов они выдвигают в ходе партийных праймериз, то есть предвыборов (тип голосования, в котором избирается один кандидат от партии, — ред.).

Кандидаты на пост президента США в 2024 году

Едва ли не первым объявил о своем желании участвовать в президентских выборах в США бывший глава государства Дональд Трамп. Он будет выдвигаться от республиканцев, но еще несколько противников внутри нее. Также стать президентом могут: бывший губернатор Южной Каролины Никки Гейли, бывший губернатор Нью-Джерси Крис Кристи, губернатор Флориды Рон Десантис, губернатор Северной Дакоты Дуг Бургам, сенатор от Южной Каролины Тим Скотт и бывший вице-президент Майк Пекен.

Переизбраться на второй срок стремится и действующий президент США Джо Байден. Он будет подавать свою кандидатуру от демократов, но сначала может сразиться с однопартийцами губернатором Нью-Джерси Фил Мерфи, губернатором Калифорнии Гэвин Ньюсом, губернатором Колорадо Джаред Полис, губернатором Иллинойса Дж. Б. Притцкер, губернатором Мичигана Гретхен Витмер.

Кроме того, на должность могут претендовать вице-президент Камала Гаррис и сенаторы Кори Букер из Нью-Джерси и Эми Клобучар из Миннесоты, министр торговли Джина Раймондо, министр транспорта Пит Буттигич и старший советник президента Митч Лендрю.

Кто будет следующим президентом в США

Согласно опросу Reuters, в котором приняли участие 4414 граждан США, на президентских выборах в ноябре 2024 года может произойти ожесточенное сражение между Дональдом Трампом и Джо Байденом. Действующий президент среди опрошенных набрал 37% голосов против 35% бывшего главы государства. А вот остальные респонденты заявили, что вообще не уверены, будут ли голосовать за кого-то.

Как выборы в США могут повлиять на Украину

О важности предстоящих выборов в США в Украине заявил директор экономических программ Украинского института будущего Анатолий Амелин во время презентации Прогноз экономики Украины на 2023-2024 годы.

Мы уже слышим риторику Дональда Трампа, который говорит, что не нужно тратить деньги американцев на Украину. Конечно, его победа не будет означать, что помощь Украине остановиться, потому что в США несколько центров влияния, и президент только один из них. Но это может повлиять на объем этой помощи.

Не менее важным остается вопрос о выборах в Украине. В новом интервью президент Украины Владимир Зеленский рассказал, будут ли выборы в Украине во время войны и что будут делать с коррупцией.

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