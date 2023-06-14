Второй раз за несколько месяцев в зале суда! Что известно о деле Дональда Трампа и секретных документах

45-й президент США Дональд Трамп второй раз за несколько месяцев предстал перед судом. В апреле 2023 года Трамп прибыл в суд по обвинению в фальсификации деловой документации для выплаты денег порноактрисе.

13 июня 2023 года Дональд Трамп предстал перед судом за небрежное обращение с секретными документами.

На заседании суда во Флориде экспрезидент США не признал себя виновным ни в одном из 37 пунктов по делу о секретных документах.

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Дональд Трамп и секретные документы: что это за дело

В августе 2022 года агенты ФБР обнаружили более 100 документов с секретными пометками в частном имении Дональда Трампа в Мар-а-Лаго во Флориде.

Эти документы якобы содержали информацию об оборонном и оружейном потенциале США и иностранных государств. Кроме этого, в них были планы возможных действий в ответ на иностранное нападение.

Трампа обвиняют в том, что он скрыл эти файлы, сохраняя некоторые из них в балльном зале и ванной комнате, и вступил в сговор с помощником, чтобы воспрепятствовать расследованию ФБР.

Уголовные обвинения могут привести к значительному тюремному сроку, если Трамп будет осужден. Но, несмотря на это, политик сказал, что будет продолжать свою избирательную кампанию, ведь он хочет баллотироваться в президенты США в 2024 году.

Как прошел суд Трампа касательно секретных документов

Дональд Трамп не признал себя виновным ни за один из 37 пунктов. Также он отрицает препятствование усилиям правительства по возвращению этих документов.

Мы, безусловно, признаем себя невиновными, — сказал судье адвокат Тодд Бланш.

Один из подсудимых, Уолт Наута — близкий помощник Дональда Трампа, обвиняемый по шести пунктам уголовного дела — сидел за одним столом с бывшим президентом.

Дональд Трамп во время заседания изредка наклонялся к своим адвокатам и не обращался непосредственно к судье.

На противоположной стороне зала была вся команда обвинителей, включая специального адвоката Джека Смита, который объявил об обвинительном заключении на прошлой неделе.

Дональд Трамп не получил ограничений на внутренние или международные поездки. Ведь прокуроры сообщили судье Джонатану Гудману, что бывший президент США не считается тем, кто может убежать. Однако Трампу запретили обсуждать дело с Наутой.

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