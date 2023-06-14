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Второй раз за несколько месяцев в зале суда! Что известно о деле Дональда Трампа и секретных документах

Богдана Макалюк, редактор сайта 14 июня 2023, 14:00
Суд Дональда Трампа у справі про секретні документи: як минув
Фото: Depositphotos

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