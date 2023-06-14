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Вдруге за кілька місяців у залі суду! Що відомо про справу Дональда Трампа та секретні документи

Богдана Макалюк, редакторка сайту 14 Червня 2023, 14:00
Суд Дональда Трампа у справі про секретні документи: як минув
Фото: Depositphotos

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Вдруге за кілька місяців у залі суду! Що відомо про справу Дональда Трампа та секретні документи
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