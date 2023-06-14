Вдруге за кілька місяців у залі суду! Що відомо про справу Дональда Трампа та секретні документи

45-й президент США Дональд Трамп вдруге за кілька місяців постав перед судом. У квітні 2023 року Трамп прибув до суду за звинуваченням у фальсифікації ділової документації для виплати грошей порноакторці.

13 червня 2023 року Дональд Трамп постав перед судом за недбале поводження із секретними документами.

На засіданні суду у Флориді експрезидент США не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів у справі про секретні документи.

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Дональд Трамп та секретні документи: що це за справа

У серпні 2022 року агенти ФБР виявили понад 100 документів із секретними позначками у приватному маєтку Дональда Трампа в Мар-а-Лаго у Флориді.

Ці документи нібито містили інформацію про оборонний і збройовий потенціал США та іноземних держав. Крім цього, у них були плани можливої відплати у відповідь на іноземний напад.

Трампа звинувачують у тому, що він приховав ці файли, зберігаючи деякі з них у бальній залі та ванній кімнаті, і вступив у змову з помічником, щоб перешкодити розслідуванню ФБР.

Кримінальні звинувачення можуть призвести до значного тюремного терміну, якщо Трампа буде засуджено. Та попри це політик сказав, що продовжуватиме свою виборчу кампанію, адже він планує балотуватися в президенти США у 2024 році.

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Як минув суд Трампа про секретні документи

Дональд Трамп не визнав себе винним за жодним із 37 пунктів. Також він заперечує перешкоджання зусиллям уряду щодо повернення цих документів.

Ми, безумовно, визнаємо себе невинними, — сказав судді адвокат Тодд Бланш.

Один із підсудних, Волт Наута — близький помічник Дональда Трампа, обвинувачений за шістьома пунктами кримінальної справи — сидів за одним столом із колишнім президентом.

Дональд Трамп під час засідання зрідка нахилявся до своїх адвокатів та не звертався безпосередньо до судді.

На протилежному боці зали була вся команда обвинувачів, включно зі спеціальним адвокатом Джеком Смітом, який оголосив про обвинувальний висновок минулого тижня.

Дональд Трамп не отримав обмежень на внутрішні або міжнародні поїздки. Адже прокурори повідомили судді Джонатану Гудману, що колишній президент США не вважається таким, що може втекти. Утім, Трампу заборонили обговорювати справу з Наутою.

Зараз США є тою країною, яка надає Україну одну з найбільших допомог. Ще минулого року Джо Байден підписав закон про ленд-ліз для України. Тож ми отримуємо багато техніки від США. Нещодавно Штати оголосили про новий пакет допомоги Україні на $325 млн. Читай, яку техніку ми отримаємо, за посиланням.

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