Трампа заарештували! У чому звинувачують колишнього президента США — усі деталі

Сьогодні, 4 квітня, відбувається суд над 45 президентом США Дональдом Трампом. Це перший ексголова держави, якому будуть висунуті кримінальні обвинувачення.

Колишній американський президент вже прибув до окружної прокуратури Манхеттена штату Нью-Йорк, де його формально арештували та взяли під варту до висунення звинувачень. Про це повідомляє видання CNN, яке веде пряму трансляцію з суду.

Під час арешту у Дональда Трампа візьмуть відбитки пальців та поведуть до зали суду, де колишньому президенту й зачитають звинувачення.

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Після цього Трампа можуть як відпустити з-під арешту, так і накласти обмеження, як, наприклад, заборону певних публічних дій.

Наразі під судом зібрались як прибічники скандального ексочільника держави, так і його опоненти.

Що говорить Дональд Трамп щодо свого перебування у суді

Колишній очільник США опублікував пост у своїй соцмережі TruthSocial, коли прямував до будівлі суду.

Це здається таким сюрреалістичним — вау, вони збираються заарештувати мене. Не можу повірити, що це відбувається в Америці.

Які звинувачення будуть висунуті Дональду Трапму та чому

Історія бере свій початок у 2006 році, коли порноакторка Стормі Деніелс зустрілася з Дональдом Трампом на благодійному гольф-турнірі. Як зазначається у справі, бізнесмен заплатив їй за інтимні послуги у готелі біля курортного озера Тахо.

У розпал президентської кампанії у жовтні 2016 року жінка отримала принаймні 130 тисяч доларів за нерозголошення деталей готельної історії.

Однак прокурори впевнені: ці кошти були призначені для фінансування передвиборчої кампанії Дональда Трампа, що є кримінальним злочином. За законами штату Нью-Йорк, у разі підтвердження вини колишнього президента, він може бути засуджений до чотирьох років ув’язнення.

Звинувачуваний не визнає своєї вини та заявляє, що суд нібито є проявом політичного переслідування з боку адміністрації президента Джо Байдена.

Та не менше світову спільноту цікавить й те, коли станеться арешт воєнного злочинця Путіна. Читай, як суд видав ордер на арешт очільника Кремля та що це означає.

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