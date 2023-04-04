Трампа арестовали! В чем обвиняют бывшего президента США — все детали

Сегодня, 4 апреля, проходит суд над 45 президентом США Дональдом Трампом. Это первый эксглава государства, которому будут предъявлены уголовные обвинения.

Бывший американский президент уже прибыл в окружную прокуратуру Манхэттена штата Нью-Йорк, где его формально арестовали и заключили под стражу для предъявления обвинений. Об этом сообщает издание CNN, ведущее прямую трансляцию из суда.

Во время ареста у Дональда Трампа возьмут отпечатки пальцев и поведут в зал суда, где бывшему президенту и зачитают обвинения.

Сейчас также смотрят

После этого Трампа могут как отпустить из-под ареста, так и наложить на него ограничения, например запрет определенных публичных действий.

Под судом собрались как сторонники скандального эксглавы государства, так и его оппоненты.

Что говорит Дональд Трамп по поводу своего пребывания в суде

Бывший глава США опубликовал пост в своей соцсети TruthSocial, когда направлялся в здание суда.

Это кажется таким сюрреалистическим — вау, они собираются арестовать меня. Не могу поверить, что это происходит в Америке.

Какие обвинения будут предъявлены Дональду Трапму и почему

История берет свое начало в 2006 году, когда порноактриса Сторми Дэниелс встретилась с Дональдом Трампом на благотворительном гольф-турнире. Как отмечается в деле, бизнесмен заплатил ей за интимные услуги в отеле у курортного озера Тахо.

В разгар президентской кампании в октябре 2016 года женщина получила по крайней мере 130 тысяч долларов за неразглашение деталей гостиничной истории.

Однако прокуроры уверены: эти средства были предназначены для финансирования предвыборной кампании Дональда Трампа, что является уголовным преступлением. По законам штата Нью-Йорк, в случае подтверждения вины бывшего президента, он может быть приговорен до четырех лет заключения.

Обвиняемый не признает своей вины и заявляет, что суд якобы является проявлением политического преследования со стороны администрации президента Джо Байдена.

Но не менее мировое сообщество интересует и то, когда произойдет арест военного преступника Путина. Читай, как суд выдал ордер на арест главы Кремля и что это значит.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!