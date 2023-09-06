Попереду запекла битва та матч-реванш? Що відомо про президентські вибори у США

Після 24 лютого 2022 року Україна опинилась не лише під щільним вогнем російських окупантів, які й донині намагаються захопити нашу державу, але й постала у центрі політичних подій у світі. Чимало лідерів країн відвідували нашу столицю та Київську область, аби зрозуміти наслідки, які несе за собою війна. Та водночас оголошували про черговий пакет підтримки для українців.

Чи не найбільше допомоги у світі спрямували в Україну саме США. Не останню роль у цьому процесі зіграв і чинний президент Джо Байден. Однак скоро почнуться нові президентські вибори, які можуть внести свої корективи у міжнародні політичні процеси, зокрема й на підтримку американцями України.

Коли вибори у США

60-ті вибори президента США заплановані на вівторок, 5 листопада 2024 року. Американські виборці мають обрати колегії виборщиків, які у грудні обиратимуть нового очільника держави.

Зараз також дивляться

Крім того, відбудуться вибори до обох палат Конгресу США: Палати представників та третини Сенату.

Як відбуваються вибори у США

Вибори президента у США не схожі за системою на ті, які ми звикли бачити у себе в Україні, адже вони здійснюються за непрямою системою. Тобто американські громадяни спершу мають зареєструватись для участі у виборах в одному з 50 штатів або у Вашингтоні.

Виборці голосують не прямо за кандидата у президенти, а за тих осіб, які увійдуть до колегії виборщиків та оберуть нового очільника держави. Якщо кандидат не отримає абсолютну більшість голосів виборців, а це щонайменше 270 із загальної кількості 538, то президента обирає Палата представників. У разі, якщо і цього разу не вдалось обрати більшістю голосів президент, то його обирає Сенат.

Хто може брати участь у президентських виборах у США

У цьому аспекті виборів американське законодавство теж різниться з українським. Наприклад, найбільш помітна відмінність — не існує заборони особам з судимістю висуватись на пост президента.

Чому це важливо? У 2024 році свої сили знову хоче випробувати колишній президент Дональд Трамп, який наразі перебуває під слідством у трьох кримінальних справах. Однак попри все він може брати участь у виборах.

Та вимоги до майбутнього президента США все ж таки існують. Він має: бути старше 35 років, бути громадянином США за народженням, прожити на території країни щонайменше 14 років.

Зазвичай основними кандидатами стають представники демократичної та республіканської партій. Своїх кандидатів вони висувають в ході партійних праймеріз, тобто передвиборів (тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії, — ред.).

Кандидати на пост президента США у 2024 році

Чи не найпершим оголосив про своє бажання брати участь у президентських виборах у США колишній очільник держави Дональд Трамп. Він висуватиметься від республіканців, але ще має кількох супротивників всередині неї.

Також стати президентом прагнуть: колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, губернатор Флориди Рон Десантіс, губернатор Північної Дакоти Дуг Бургам, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт та колишній віце-президент Майк Пенс.

Переобратись на другий термін прагне й чинний президент США Джо Байден. Він подаватиме свою кандидатуру від демократів, але спершу може позмагатися з однопартійцями губернатором Нью-Джерсі Філ Мерфі, губернатором Каліфорнії Гевін Ньюсом, губернатором Колорадо Джаред Поліс, губернатором Іллінойсу Дж. Б. Прітцкер, губернаторкою Мічигану Гретхен Вітмер.

Крім того, на посаду можуть претендувати віце-президент Камала Гарріс та сенатори Корі Букер з Нью-Джерсі та Емі Клобучар із Міннесоти, міністр торгівлі Джина Раймондо, міністр транспорту Піт Буттігіч та старший радник президента Мітч Лендрю.

Хто буде наступним президентом у США

Згідно з опитуванням Reuters, в якому взяли участь 4414 громадян США, на президентських виборах у листопаді 2024 року може відбутись запекла битва між Дональдом Трампом та Джо Байденом. Чинний президент серед опитаних набрав 37% голосів проти 35% колишнього очільника держави. А ось решта респондентів заявили, що взагалі не впевнені, чи будуть голосувати за когось.

Як вибори у США можуть вплинути на Україну

Про важливість майбутніх виборів у США на Україну заявив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін під час презентації Прогноз економіки України на 2023-2024 роки.

Ми вже чуємо риторику Дональда Трампа, який каже, що не потрібно витрачати гроші американців на Україну. Звичайно, його перемога не означатиме, що допомога Україні зупиниться, бо в США — кілька центрів впливу, і президент — лише один з них. Але це може вплинути на обсяги цієї допомоги.

Не менш важливим лишається й питання про вибори в Україні. У новому інтерв’ю президент України Володимир Зеленський розповів, чи будуть вибори в Україні під час війни та що робитимуть з корупцією.

А ще у Вікон є крутий Telegram та класна Instagram-сторінка.

Підписуйся! Ми публікуємо важливу інформацію, ексклюзиви та цікаві матеріали для тебе.