Попереду запекла битва та матч-реванш? Що відомо про президентські вибори у США

Після 24 лютого 2022 року Україна опинилась не лише під щільним вогнем російських окупантів, які й донині намагаються захопити нашу державу, але й постала у центрі політичних подій у світі. Чимало лідерів країн відвідували нашу столицю та Київську область, аби зрозуміти наслідки, які несе за собою війна. Та водночас оголошували про черговий пакет підтримки для українців.
Чи не найбільше допомоги у світі спрямували в Україну саме США. Не останню роль у цьому процесі зіграв і чинний президент Джо Байден. Однак скоро почнуться нові президентські вибори, які можуть внести свої корективи у міжнародні політичні процеси, зокрема й на підтримку американцями України.
60-ті вибори президента США заплановані на вівторок, 5 листопада 2024 року. Американські виборці мають обрати колегії виборщиків, які у грудні обиратимуть нового очільника держави.
Крім того, відбудуться вибори до обох палат Конгресу США: Палати представників та третини Сенату.
Вибори президента у США не схожі за системою на ті, які ми звикли бачити у себе в Україні, адже вони здійснюються за непрямою системою. Тобто американські громадяни спершу мають зареєструватись для участі у виборах в одному з 50 штатів або у Вашингтоні.
Виборці голосують не прямо за кандидата у президенти, а за тих осіб, які увійдуть до колегії виборщиків та оберуть нового очільника держави. Якщо кандидат не отримає абсолютну більшість голосів виборців, а це щонайменше 270 із загальної кількості 538, то президента обирає Палата представників. У разі, якщо і цього разу не вдалось обрати більшістю голосів президент, то його обирає Сенат.
У цьому аспекті виборів американське законодавство теж різниться з українським. Наприклад, найбільш помітна відмінність — не існує заборони особам з судимістю висуватись на пост президента.
Чому це важливо? У 2024 році свої сили знову хоче випробувати колишній президент Дональд Трамп, який наразі перебуває під слідством у трьох кримінальних справах. Однак попри все він може брати участь у виборах.
Та вимоги до майбутнього президента США все ж таки існують. Він має: бути старше 35 років, бути громадянином США за народженням, прожити на території країни щонайменше 14 років.
Зазвичай основними кандидатами стають представники демократичної та республіканської партій. Своїх кандидатів вони висувають в ході партійних праймеріз, тобто передвиборів (тип голосування, у якому обирається один кандидат від партії, — ред.).
Чи не найпершим оголосив про своє бажання брати участь у президентських виборах у США колишній очільник держави Дональд Трамп. Він висуватиметься від республіканців, але ще має кількох супротивників всередині неї.
Також стати президентом прагнуть: колишній губернатор Південної Кароліни Ніккі Гейлі, колишній губернатор Нью-Джерсі Кріс Крісті, губернатор Флориди Рон Десантіс, губернатор Північної Дакоти Дуг Бургам, сенатор від Південної Кароліни Тім Скотт та колишній віце-президент Майк Пенс.
Переобратись на другий термін прагне й чинний президент США Джо Байден. Він подаватиме свою кандидатуру від демократів, але спершу може позмагатися з однопартійцями губернатором Нью-Джерсі Філ Мерфі, губернатором Каліфорнії Гевін Ньюсом, губернатором Колорадо Джаред Поліс, губернатором Іллінойсу Дж. Б. Прітцкер, губернаторкою Мічигану Гретхен Вітмер.
Крім того, на посаду можуть претендувати віце-президент Камала Гарріс та сенатори Корі Букер з Нью-Джерсі та Емі Клобучар із Міннесоти, міністр торгівлі Джина Раймондо, міністр транспорту Піт Буттігіч та старший радник президента Мітч Лендрю.
Згідно з опитуванням Reuters, в якому взяли участь 4414 громадян США, на президентських виборах у листопаді 2024 року може відбутись запекла битва між Дональдом Трампом та Джо Байденом. Чинний президент серед опитаних набрав 37% голосів проти 35% колишнього очільника держави. А ось решта респондентів заявили, що взагалі не впевнені, чи будуть голосувати за когось.
Про важливість майбутніх виборів у США на Україну заявив директор економічних програм Українського інституту майбутнього Анатолій Амелін під час презентації Прогноз економіки України на 2023-2024 роки.
Ми вже чуємо риторику Дональда Трампа, який каже, що не потрібно витрачати гроші американців на Україну. Звичайно, його перемога не означатиме, що допомога Україні зупиниться, бо в США — кілька центрів впливу, і президент — лише один з них. Але це може вплинути на обсяги цієї допомоги.
Ми вже чуємо риторику Дональда Трампа, який каже, що не потрібно витрачати гроші американців на Україну. Звичайно, його перемога не означатиме, що допомога Україні зупиниться, бо в США — кілька центрів впливу, і президент — лише один з них. Але це може вплинути на обсяги цієї допомоги.
Не менш важливим лишається й питання про вибори в Україні. У новому інтерв’ю президент України Володимир Зеленський розповів, чи будуть вибори в Україні під час війни та що робитимуть з корупцією.
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