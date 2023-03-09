Коли вибори в США та хто буде балотуватися: все, що відомо

Вибори у США — подія, за якою прискіпливо стежить весь світ. Попередні вибори відбулися у 2020 році, на них переміг Джо Байден.

Однак що відомо про наступні вибори президента та коли вони відбудуться — читай у матеріалі.

Коли вибори в США: дата

Наступні вибори президента США відбудуться 5 листопада 2024 року. Вони будуть 60-ми виборами президента Америки.

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Виборці оберуть колегії виборників, які у грудні 2024 року обиратимуть президента та віце-президента США. Крім цього жителі США обиратимуть представників палат Конгресу.

Для того щоб стати президентом, кандидат повинен бути громадянином США за народженням, мати вік не молодше 35 років і прожити на території країни не менше ніж 14 років.

Основними кандидатами будуть представники від двох великих партій: Демократичної та Республіканської партії США. За традицією кандидати висуваються під час партійних праймеріз.

Вибори США 2024: хто буде балотуватися

Поки що відомо про чотирьох кандидатів, які вже встигли сповістити світ про свої наміри.

А саме:

Меріенн Вільямсон. Кандидатка від Демократичної партії. Письменниця та активістка. Дональд Трамп. Колишній президент США. Висуватиметься від Республіканської партії. Ніккі Гейлі. У минулому — постійна представниця США при ООН та губернаторка Південної Кароліни. Кандидатка від Республіканської партії. Вівек Рамасвамі. Підприємець, автор та консервативний політичний активіст. Кандидат від Республіканської партії.

Хто ще може балотуватися в президенти США 2024

Подейкують, що на наступні вибори свою кандидатуру можуть висунути Джо Байден, Майк Пенс та навіть Каньє Вест. Однак поки що офіційних заяв від можливих кандидатів не було.

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