Война и выборы: что говорит закон и возможно ли их провести в Украине в 2024 году

Последние месяцы в инфопространстве распространяется информация о выборах в Украине 2024: возможны ли они, будут ли они.

Окончательного решения нет. На проведении выборов настаивают некоторые политики из западных стран. Мол, это продемонстрирует, что Украина действительно демократическое государство, в котором люди имеют право выбора.

Но провести выборы в Украине в 2024 году кажется нереальным. Прежде всего нужно учитывать компонент безопасности, ведь россияне могут намеренно наносить удары в этот день. Второе — это дать возможность проголосовать всем украинцам. Ведь миллионы выехали за границу, а десятки тысяч служат на фронте. И, конечно, на проведение выборов нужны средства.

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Почему начались разговоры о выборах в Украине 2024

Разговоры о выборах в Украине начались с мая 2023 года. Тогда президент Парламентской ассамблеи Совета Европы Тини Кокс заявил, что Украина должна организовать выборы, несмотря на войну, потому что обязывает устав Совета Европы. С того времени об этом регулярно начали говорить как зарубежные, так и украинские СМИ.

Позже сенатор США от Республиканской партии Линдси Грэм настаивал на проведении выборов в Украине в 2024 году. Тогда президент Украины Владимир Зеленский заявил, что для проведения выборов в условиях, если война будет продолжаться, необходимы изменения в законодательство и дополнительное финансирование.

Западные комментаторы спекулируют демократией. Они указывают, если Украина декларирует свою принадлежность к западному, демократическому миру, она должна найти возможность провести выборы, даже если они не будут идеальными в условиях военного положения.

Но Владимир Зеленский в интервью Натальи Мосейчук заявил, что Украина не будет проводить выборы “в кредит”. По его мнению, в нормальные времена для проведения выборов нужно 5 млрд. Он не будет тратить их из бюджета страны и не будет забирать из средств на вооружения.

— Я ему сказал: если США вместе с Европой дадут нам финансовую поддержку… Простите, проводить выборы “в кредит” я не буду, забирать деньги из оружия и давать их на выборы тоже не буду.

Но если вы мне окажете эту финансовую поддержку, если парламентарии поймут, что нам это нужно сделать, давайте тогда менять быстро законодательство и, самое главное, рискуем тогда вместе, — сказал в этом интервью Зеленский.

Возможны ли выборы в Украине во время военного положения

Выборы во время действия военного положения прямо запрещены ч. 1 ст. 19 Закона Украины О правовом режиме военного положения. Запрет законом касается всех видов выборов: выборы Президента Украины, Верховной Рады Украины, Верховной Рады Автономной Республики Крым, органов местного самоуправления.

Закон может сменить Верховная Рада своим голосованием. В Конституции Украины прямо указано только о невозможности проведения парламентских выборов в условиях военного положения.

Теоретически изменения в законодательстве могут разблокировать президентские и местные выборы во время военного положения.

Советник по правовым вопросам гражданской сети Опора Павел Романюк также подчеркнул Радио Свобода: если война будет продолжаться — выборы невозможны.

Это не только из-за украинского законодательства, но и согласно международному гуманитарному праву. Ведь нельзя ставить под угрозу жизнь и здоровье гражданского населения, мобилизуя их на выборы. Поэтому Венецианская комиссия подчеркивает, что выборы в таких условиях могут только обострять политические конфликты.

Кроме того, выборы во время военного положения запрещает не только закон о военном положении, но и Избирательный кодекс.

По словам председателя партии Слуга народа Елены Шуляк, есть вопрос актуализации реестра избирателей. Она рассказала для Радио свобода, что 24 февраля 2022 года он был закрыт. Без актуального реестра на практике обеспечить правильный избирательный процесс невозможно. Кроме того, на Востоке разрушена инфраструктура, выполнявшая роль избирательных участков: садики, школы и т.д.

Секретарь Совета национальной безопасности и обороны Украины Алексей Данилов в интервью Радио Свобода отметил, что проведение выборов в Украине в 2024 году возможно только при условии, что закончатся военные действия.

Кроме этого, в Министерстве финансов Украины по запросу Радио Свобода объяснили, что из-за военного положения нет оснований предусмотреть средства в государственном бюджете на президентские и парламентские выборы в 2024 году.

Как будут голосовать беженцы и военные

Елена Шуляк говорит, что не видит возможности проведения выборов во время действия военного положения прежде всего из-за того, что неизвестно, как обеспечить избирательные права украинских военных. Проводить выборы без привлечения военных категорически невозможно.

О важности участия военных в выборах подчеркивал в интервью Мосейчук Владимир Зеленский.

— Для нас нужен каждый голос. Мы не сможем для себя сказать, что это очень демократично проведено. Нам нужен легитимный выбор. Чтобы этот выбор был сделан обществом. Чтобы это не разъединило наших людей. Чтобы военные могли проголосовать, — акцентировал он.

Также по состоянию на октябрь 2023 года, Верховный комиссар ООН по делам беженцев подсчитал, что более 6 млн украинцев выехали из Украины. Еще около 5 млн стали внутренними переселенцами.

Как обеспечить голосование людей за границей? Руководитель гражданской сети ОПОРА Ольга Айвазовская для Радио свобода рассказала, что выборы без учета голосов этих людей не будут отражать реальное волеизъявление, поэтому не будут справедливыми.

Конечно, граждане за границей могут голосовать в день выборов только в дипломатических представительствах. Для этого нужно делать специальные избирательные участки для украинцев. Например, только в Польше нужно будет сделать 400 таких участков, а всего в Европе и США более тысячи.

Петиция не проводить выборы во время военного положения

На сайте президента Украины появилась электронная петиция, требующая не проводить выборы во время военного положения. Автор петиции считает, что изменения в законах могут нести прямую угрозу национальной безопасности Украины, жизни и здоровью граждан и противоречит конституционным требованиям к выборам.

Петиция требует:

Обеспечить соблюдение Конституции Украины и проведение выборов в соответствии с требованиями Конституции Украины и законодательства: только после отмены военного положения и завершения полномасштабной войны, с соблюдением политических прав и свобод граждан, связанных с демократическим избирательным процессом; Гарантировать отсутствие каких-либо законодательных инициатив со стороны Президента Украины относительно изменений в избирательное законодательство в условиях военного положения, в частности снимающих запрет проведения выборов во время военного положения; Гарантировать наложение вето на любые решения других субъектов законодательной инициативы, направленные на отмену запрета выборов во время военного положения.

Что говорит Владимир Зеленский о выборах в Украине

В своем вечернем обращении 6 ноября Владимир Зеленский сказал:

— Ресурс государства, ресурс бюджета, ресурс нашего внимания и эмоций, ресурс усилий — все это нужно для нашей победы. Все мы видим, как люди требуют направить бюджетные ресурсы не на брусчатку и ремонт улиц, а на помощь обороне. Так и нужно. Все ресурсы направлять на то, чтобы Украина стала сильнее. Все мы слышим, что нужно изменить в самих силах обороны: это касается многих ненужных процедур, это касается многих сложностей, которые есть у наших воинов. Перевод, тренировка, обеспечение. Задач много.

И все соответствующие структуры должны ими заниматься без того, чтобы отвлекать свою энергию и силы на что-то другое. Все мы видим, что сейчас не время для широких празднований или других дерзких вещей в тылу, которые неприемлемы во время войны и тем более, когда армия, когда все наши силы обороны живут совсем другими эмоциями: болью, боями, потерями, но и достижениями — достижениями для Украины.

И все мы понимаем, что сейчас, в военное время, когда есть множество вызовов, совершенно безответственно — как-то так… Легкомысленно и играя вбрасывать в общество тематику выборов.

Мы должны определиться, что сейчас время обороны, время битвы, от которой зависит судьба государства и людей, а не время вбросов, которых ждет от Украины только Россия.

Я считаю, что сейчас выборы не ко времени. И если нужно поставить точку в том или ином политическом споре и дальше работать только в единстве, то в государстве есть структуры, способные ставить точки и давать обществу все необходимые ответы. Чтобы не осталось пространства для конфликтов и чужой игры против Украины, — подчеркнул Зеленский.

Украина не единственная страна, которая должна провести выборы в следующем году. Ранее мы рассказывали, когда выборы в США и кто кандидаты.

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