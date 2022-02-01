В Украине готовятся к строительству первой платной дороги: сколько будет стоить проезд

Разговоры вокруг строительства платных дорог в Украине ведутся не один десяток лет. Однако недавно стало известно, какой проект концессионной дороги планируется реализовать первым. Вікна готовы поделиться деталями.

Подробнее о платной дороге

Новая платная дорога протяженностью 280 км объединит Краковец, Львов, Броды и Ровно.

В настоящее время компания Автомагистраль-Юг выполнила анализ и оценку экономической целесообразности этого проекта. Между тем, в компании Укравтодор надеются, что законопроект о концессиях будет принят уже в этом году.

После этого будет объявлен конкурс на выбор концессионера и старт строительства в 2022 году.

Отметим, концессионные дороги — это новые автодороги, построенные “с нуля”. Компания, которая возвела такую ​​трассу, может брать плату с водителей за передвижение по ней.

Преимущества такой дороги в том, что она имеет более качественное покрытие и позволяет быстрее добраться до нужного пункта.

Кроме того, владельцы авто смогут не сбавлять скорость на отдельных участках автобана, так как они не будут проходить через большие населенные пункты.

Сколько придется заплатить за проезд

За движение по первой платной автодороге водителям придется заплатить примерно 8 евроцентов/км (2,6 грн). В перерасчете на длину этой дороги — 280 км, полный проезд будет стоить им до 728 грн, сообщает Обозреватель.

Впрочем, воспользоваться ею или нет, владельцы авто будут выбирать сами, ведь, по закону, платная дорога обязательно должна иметь отдельную бесплатную альтернативу.

Появятся ли другие платные дороги

По словам замминистра финансов Александра Кавы, чтобы проект автодороги заинтересовал инвесторов, среднегодовой среднесуточный трафик должен составлять не менее 18 тысяч автомобилей.

Однако такой уровень есть только на подъездах к Киеву и некоторым городам-миллионникам. Поскольку там плотность населения выше, чем на остальной территории страны.

Даже на трассе Киев — Одесса, как отмечает замминистра, среднесуточный среднегодовой трафик (если измерить в районе Умани) составляет всего около пяти тысяч машин.

А это в 3,5 раза меньше необходимого, объяснил Александр Кава в интервью LegalHub.

— Поэтому я вижу перспективные проекты в стране, но это не большие дороги, а новая автомагистраль Киев — Белая Церковь, которая могла бы быть построена в виде шестиполосной скоростной дороги с обходами населенных пунктов с разрешенной скоростью движения 130 км/ч, — говорит Александр Кава.

Он объясняет, что существующая трасса М-05 от столицы до Белой Церкви проходит через множество населенных пунктов, поэтому возможности ее расширить нет, что приводит к пробкам на ней, особенно в летний период.

Автомобиль значительно упрощает нам жизнь. Позволяет относительно быстро и комфортно передвигаться по городу или стране, но только в том случае, когда мы о нем заботимся.

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