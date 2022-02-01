В Украине готовятся к строительству первой платной дороги: сколько будет стоить проезд

Нина Гербич, редактор сайту 01 февраля 2022, 15:10
Платная дорога в Украине: рассказываем, сколько будет стоить проезд
Фото: Unsplash

Больше новостей
Віталій Запека про книжку Полінка
Хотел оставить внучке воспоминания о себе: Виталий Запека о книге Полинка и творчество под канонадами
Встреча Зеленского и Джонсона
Трехсторонний союз: встреча британского премьера Бориса Джонсона с президентом Украины
Ужасная школа в Ровенской области
В туалет ходят во двор? В каких условиях учатся дети в Ровенской области
Вікна-новини выпуск от 01.02.2022 в 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 01.02.2022 (14:30)
Смотреть больше

Материалы по теме

Як часто треба завозити авто на сто
Авто постоянно ломается? Расскажем, что нужно делать и как часто заезжать на СТО
Субсидії на електромобілі в Україні
Собираетесь купить электрокар? Государство предоставит вам субсидию
Новая мошенническая схема в BlaBlaCar: объясняем, как не стать ее жертвой
Новая мошенническая схема в BlaBlaCar: как не стать жертвой псевдоперевозчика
Что делать, если авто попало в кювет - рассказывает автоинструктор
“Что делать, если автомобиль съехал в кювет?”

Видео
0:00:48
Встреча Зеленского и Джонсона

Трехсторонний союз: встреча британского премьера Бориса Джонсона с президентом Украины
0:03:37
Ужасная школа в Ровенской области
В туалет ходят во двор? В каких условиях учатся дети в Ровенской области
0:20:00
Вікна-новини выпуск от 01.02.2022 в 14:30
Вікна-новини. Выпуск от 01.02.2022 (14:30)
0:00:46
Володимир Зеленський
Зеленский объявил о новом политическом альянсе Украины, Британии и Польши
0:03:28
НАТО діалог з Росією
В НАТО готовы к дипломатическому диалогу с Россией: итоги встречи в Нью-Йорке
0:00:57
Непогода в Украине
Штормовые выходные: как непогода парализовала жизнь в регионах Украины
0:35:17
Вікна-новини
Вікна-новини. Выпуск от 31.01.2022 (22:00)
0:03:28
Скандал с воспитательницей в Ровенской области
Работала с детьми на веселе? Скандал с воспитательницей в Ровенской области
0:03:34
Территориальная оборона
Харьковская терроборона наращивает силы: как выглядит подготовка защитников города
0:00:38
порятунок дитинча кита
Не хотел возвращаться на глубину: как пытались спасти детеныша кита
Больше видео
Олексій Тригубенко про бізнес
Читать дальше
От бизнес-идеи до стартового капитала: советы Алексея Тригубенко для начинающих предпринимателей

Ошибка

Ми використовуємо cookies, щоб проаналізувати та покращити роботу нашого сайту, персоналізувати рекламу. Продовжуючи відвідування сайту, ви надаєте згоду на використання cookies та погоджуєтесь з Політикою конфіденційності.
Погоджуюсь