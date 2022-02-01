В Україні готуються до зведення першої платної дороги: скільки коштуватиме проїзд

Розмови довкола будівництва платних доріг в Україні ведуться не один десяток років. Проте нещодавно стало відомо, який проект концесійної дороги планують реалізувати першим. Вікна готові поділитися деталями.

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Детальніше про платну дорогу

Нова платна дорога протяжність 280 км поєднає Краковець, Львів, Броди та Рівне.

Наразі компанія Автомагістраль-Південь виконала аналіз і оцінку економічної доцільності цього проекту. Тим часом у компанії Укравтодор сподіваються, що законопроект про концесії ухвалять уже цього року.

Після цього буде оголошено конкурс на вибір концесіонера і старт будівництва у 2022 році.

Зазначимо, концесійні дороги — це нові автошляхи, збудовані “з нуля”. Компанія, яка побудувала таку трасу, може брати плату з водіїв за пересування нею.

Переваги такої дороги у тому, що вона має якісніше покриття і дозволяє швидше дістатися до потрібного пункту.

Крім того, власники авто зможуть не зменшувати швидкість на окремих ділянках автобану, позаяк вони не проходитимуть через великі населені пункти.

Скільки доведеться заплатити за проїзд

За рух першим платним автошляхом водіям доведеться заплатити приблизно 8 євроцентів/км (2,6 грн). З розрахунку на довжину цієї дороги — 280 км, повний проїзд коштуватиме їм до 728 грн, повідомляє Обозреватель.

Утім, скористатися нею чи ні, керманичі обиратимуть самі, адже, за законом, платна дорога обов’язково повинна мати окрему безоплатну альтернативу.

Чи з’являться інші платні дороги

За словами заступника міністра фінансів Олександра Кави, щоб проект автошляху зацікавив інвесторів, середньорічний середньодобовий трафік має становити не менш як 18 тисяч автівок.

Однак такий рівень є лише на підходах до Києва та деяких міст-мільйонників. Оскільки там щільність населення вища, ніж на решті території країни.

Навіть на трасі Київ — Одеса, як зазначив заступник міністра, середньодобовий середньорічний трафік (якщо виміряти у районі Умані) становить лише близько п’яти тисяч машин.

А це у 3,5 рази менше, ніж необхідно, пояснив Олександр Кава в інтерв’ю LegalHub.

— Тому я бачу перспективні проекти в країні, але це не великі дороги, а нова автомагістраль Київ — Біла Церква, яка могла б бути побудована у вигляді шестисмугової швидкісної дороги з обходами населених пунктів із дозволеною швидкістю руху 130 км/год, — каже Олександр Кава.

Він пояснює, що траса М-05 від столиці до Білої Церкви пролягає через безліч населених пунктів, тому можливості її розширити немає, що призводить до заторів на ній, особливо влітку.

Автомобіль значно полегшує нам життя. Дає змогу відносно швидко та комфортно пересуватися містом чи то країною, але лише у тому разі, коли ми про нього дбаємо.

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