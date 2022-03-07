В Украине появился национальный роуминг — объясняем что это и как подключить

В некоторых горячих точках нашей страны иногда пропадает мобильная связь. А быть на связи с родными сейчас необходимо как никогда раньше.
Так что Госспецсвязь сообщает нам о создании национального роуминга.
Это значит, если сеть твоего оператора недоступна, вы можете переключиться на сеть других операторов.
Это значит, если сеть твоего оператора недоступна, вы можете переключиться на сеть других операторов.
Тестовый роуминг уже запускают операторы Vodafone, Киевстар и lifecell совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Министерством цифровой трансформации, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.
Подключить национальный роуминг можно через несколько минут на твоем смартфоне.
Следует помнить, что ежедневно нужно пытаться подключиться к своему оператору.
Следует помнить, что ежедневно нужно пытаться подключиться к своему оператору.
Это можно сделать вручную или включить автовыбор сети.
Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом твоего оператора.
С помощью мобильной связи мы можем найти и попросить о помощи. Раньше мы собрали тебе полезные ссылки, которые помогут во время войны.