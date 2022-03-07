В Украине появился национальный роуминг — объясняем что это и как подключить

В некоторых горячих точках нашей страны иногда пропадает мобильная связь. А быть на связи с родными сейчас необходимо как никогда раньше.

Так что Госспецсвязь сообщает нам о создании национального роуминга.

Это значит, если сеть твоего оператора недоступна, вы можете переключиться на сеть других операторов.

Тестовый роуминг уже запускают операторы Vodafone, Киевстар и lifecell совместно с Государственной службой специальной связи и защиты информации Украины, Министерством цифровой трансформации, Национальной комиссией, осуществляющей государственное регулирование в сфере электронных коммуникаций, радиочастотного спектра и услуг почтовой связи.

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Как подключить национальный роуминг

Подключить национальный роуминг можно через несколько минут на твоем смартфоне.

Отключить автовыбор сети (на Android: настройки — мобильная сеть или подключение — оператор. На iOS: параметры — сотовые данные — выбор сети); Найти и выбрать доступную сеть: Vodafone UA, UA-KYIVSTAR или LIFECELL; Если зарегистрироваться не удалось, попробовать еще раз или выбрать другую сеть; Проверить возможность исходящего вызова, SMS.

Следует помнить, что ежедневно нужно пытаться подключиться к своему оператору.

Это можно сделать вручную или включить автовыбор сети.

Тарификация сохраняется в соответствии с тарифным планом твоего оператора.

С помощью мобильной связи мы можем найти и попросить о помощи. Раньше мы собрали тебе полезные ссылки, которые помогут во время войны.