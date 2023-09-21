Под утро 21 сентября 2023 года Россия нанесли удары по территории Украины. Под обстрелами оказались как западные, так и центральные и южные регионы. Пострадал и Восток Украины.

Взрывы в Черкассах сегодня: что известно о последствиях обстрела 21 сентября 2023

Утром глава Черкасской ОВА Игорь Табурец сообщил, что враг нанес ракетный удар по областному центру.

В результате работы ПВО было падение обломков в центральной части города. В частности, пострадал объект социальной инфраструктуры.

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Глава Министерства внутренних дел Игорь Клименко уточнил, что в Черкассах в результате ракетного удара разрушено здание гостиницы. В результате возник пожар, а также возгорание торговых павильонов на рынке.

Украина под обстрелами: что известно о взрывах в разных областях 21 сентября / 4 Фотографии

Фото: Сергей Днестрян

В ГСЧС сообщили о девяти пострадавших, 13 человек эвакуированы. Из-под завалов спасен один человек.

Взрывы в Киевской области сегодня 21.09.2023: что известно

Во время воздушной тревоги жители Киевской области слышали взрывы. В области работала ПВО, об этом сообщили в КОВА. Жителей призвали находиться в укрытиях.

Взрывы во Львовской области: что известно об обстрелах 21 сентября 2023

Глава Львовской ОВА Максим Козицкий сообщил о взрывах в Дрогобычском районе, туда выехали все соответствующие службы.

— По предварительной информации, около 06:25 враг нанес три ракетных удара по территории Дрогобыча.

Два “прилета” — по промышленному объекту. Загорелся цех, разрушенное трехэтажное здание склада, есть возгорание на площади около 30 кв.

Еще один ракетный удар — по частному двухэтажному складу. Есть возгорание на площади 20 кв. Пожары еще тушат. На этот момент информации о пострадавших не поступало, — сказал Козицкий.

Взрывы в Херсоне сегодня: что известно о взрывах 21 сентября 2023

Глава Херсонской ОВА Александр Прокудин рассказал, что около 03:40 армия РФ накрыла огнем жилые кварталы Херсона. Россияне попали в здание общежития, когда люди еще спали.

По состоянию на этот момент известно о двух погибших мирных жителях, это мужчины в возрасте 29 и 41 год. Их личности сейчас устанавливаются.

61-летняя херсонка госпитализирована в тяжелом состоянии. В больницу доставили двух женщин 44 и 57 лет, а также 49-летнего мужчину. У них травмы средней тяжести. 81-летняя жительница получила медицинскую помощь на месте.

Взрывы в Ровно: что известно о взрывах 21 сентября 2023

Глава Ровенской ОВА рассказал, что в Ровенской области есть попадание в энергетическую и гражданскую инфраструктуру в областном центре.

В частности, пострадали СТО и пять автомобилей, которые находились на ее территории. Обошлось без человеческих жертв.

Взрывы в Харькове сегодня: что известно о последствиях обстрелов 21 сентября 2023

Глава Харьковской ОВА Олег Синегубов сообщил, что оккупанты нанесли шесть ударов по Харькову, в том числе в Слободском районе.

Украина под обстрелами: что известно о взрывах в разных областях 21 сентября / 4 Фотографии

По предварительной информации, оккупанты наносили удары ракетами С-300. Повреждено производственное здание гражданского предприятия в Слободском районе, окна в отделении экстренной медпомощи, попадание в дорогу.

Получил ранения и был госпитализирован мужчина 58 лет. Мужчина 65 лет получил незначительные повреждения в госпитализации не нуждался.

Взрывы в Харьковской области сегодня: что известно об обстрелах 21 сентября 2023

— Около 1:00 ночи враг обстрелял пгт Купянск-Узловой и с. Ковшаровка Купянского района. Поврежден гараж и не эксплуатируемое здание, произошли пожары.

За прошедшие сутки враг массированно обстреливал населенные пункты и гражданских жителей в Купянском, Богодуховском, Чугуевском, Харьковском и Изюмском районах.

В с. Одноробовка Богодуховского района повреждены три многоквартирных и один частный дом, пять хозяйственных построек, четыре автомобиля, два гаража.

В селах Симиновка и Верхняя Писаревка Чугуевского района из-за обстрелов произошли лесные пожары.

В с. Перовское Богодуховского района в результате минометных обстрелов получил осколочное ранение мужчина 65 лет, — рассказал Синегубов.

Россияне также усиленно обстреливают Юг Украины. Ранее мы рассказывали, как живут люди в Измаиле под постоянными взрывами.

Главное фото: Сергей Днестрян

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