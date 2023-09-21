Война в Украине

Украина под обстрелами: что известно о взрывах в разных областях 21 сентября

Богдана Макалюк, редактор сайта 21 сентября 2023, 09:33
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