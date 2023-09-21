Війна в Україні

Україна під обстрілами: що відомо про вибухи у різних областях 21 вересня

Богдана Макалюк, редакторка сайту 21 Вересня 2023, 09:33
Вибухи у Черкасах сьогодні 21 вересня 2023

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