Під ранок 21 вересня 2023 року Росія завдала ударів по території України. Під обстрілами опинилися як західні, так і центральні й південні регіони. Постраждав і Схід України.

Вибухи у Черкасах сьогодні: що відомо про наслідки обстрілу 21 вересня 2023

Зранку голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ворог завдав ракетного удару по обласному центру.

Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.

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Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що у Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.

Україна під обстрілами: що відомо про вибухи у різних областях 21 вересня / 4 Фотографії

Фото: Сергій Дністрян

У ДСНС повідомили про дев’ятьох постраждалих, 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано одну особу.

У Черкасах оточила кілька кварталів, рух деякими вулицями перекрито, у місті великі затори.

Вибухи у Київській області сьогодні 21.09.2023: що відомо

Під час повітряної тривоги жителі Київської області чули вибухи. В області працювала ППО, про це повідомили в КОВА. Жителів закликали перебувати в укриттях.

Вибухи у Львівській області: що відомо про обстріли 21 вересня 2023

Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про вибухи у Дрогобицькому районі, туди виїхали усі відповідні служби.

— За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича.

Два “прильоти” — по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.

Ще один ракетний удар — по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять. Станом на цю мить інформації про постраждалих не надходило, — сказав Козицький.

Вибухи у Херсоні сьогодні: що відомо про вибухи 21 вересня 2023

Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що близько 03:40 армія РФ вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали.

Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів, це чоловіки віком 29 та 41 рік. Їхні особи зараз встановлюються.

61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.

Вибухи у Рівному: що відомо про вибухи 21 вересня 2023

Голова Рівненської ОВА розповів, що на Рівненщині є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі.

Зокрема, постраждало СТО і п’ять автівок, які знаходилися на її території. Минулося без людських жертв.

Вибухи у Харкові сьогодні: що відомо про наслідки обстрілів 21 вересня 2023

Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали шість ударів по Харкову, зокрема у Слобідському районі.

Україна під обстрілами: що відомо про вибухи у різних областях 21 вересня / 4 Фотографії

За попередньою інформацією, окупанти завдавали ударів ракетами С-300. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу.

Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 58 років. Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження госпіталізації не потребував.

Вибухи у Харківській області сьогодні: що відомо про обстріли 21 вересня 2023

— Близько 1:00 ночі ворог обстріляв смт Куп’янськ-Вузловий та с. Ківшарівка Куп’янського району. Пошкоджено гараж та не експлуатовану будівлю, сталися пожежі.

Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти та цивільних мешканців в Куп’янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.

У с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинок, п’ять господарчих споруд, чотири автомобілі, два гаражі.

У селах Симинівка та Верхня Писарівка Чугуївського району через обстріли сталися лісові пожежі.

У с. Перовське Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу отримав осколкове поранення чоловік 65 років, — розповів Синєгубов.

Росіяни також посилено обстрілюють Південь України. Раніше ми розповідали, як живуть люди в Ізмаїлі Одеської області під постійними вибухами.

Головне фото: Сергій Дністрян

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