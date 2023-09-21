Україна під обстрілами: що відомо про вибухи у різних областях 21 вересня

Під ранок 21 вересня 2023 року Росія завдала ударів по території України. Під обстрілами опинилися як західні, так і центральні й південні регіони. Постраждав і Схід України.
Зранку голова Черкаської ОВА Ігор Табурець повідомив, що ворог завдав ракетного удару по обласному центру.
Унаслідок роботи ППО маємо падіння уламків у центральній частині міста. Зокрема, постраждав об’єкт соціальної інфраструктури.
Очільник Міністерства внутрішніх справ Ігор Клименко уточнив, що у Черкасах внаслідок ракетного удару зруйнована будівля готелю. В результаті виникла пожежа, а також загоряння торговельних павільйонів на ринку.
Фото: Сергій Дністрян
У ДСНС повідомили про дев’ятьох постраждалих, 13 осіб евакуйовано. З-під завалів врятовано одну особу.
У Черкасах оточила кілька кварталів, рух деякими вулицями перекрито, у місті великі затори.
Під час повітряної тривоги жителі Київської області чули вибухи. В області працювала ППО, про це повідомили в КОВА. Жителів закликали перебувати в укриттях.
Очільник Львівської ОВА Максим Козицький повідомив про вибухи у Дрогобицькому районі, туди виїхали усі відповідні служби.
— За попередньою інформацією, близько 06:25 ворог завдав трьох ракетних ударів по території Дрогобича.
Два “прильоти” — по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.
Два “прильоти” — по промисловому обʼєкту. Загорівся цех, зруйнована триповерхова будівля складу, є загоряння на площі близько 30 кв.м.
Ще один ракетний удар — по приватному двоповерховому складу. Є загоряння на площі 20 кв.м. Пожежі ще гасять. Станом на цю мить інформації про постраждалих не надходило, — сказав Козицький.
Голова Херсонської ОВА Олександр Прокудін розповів, що близько 03:40 армія РФ вкрила вогнем житлові квартали Херсона. Росіяни поцілили у будівлю гуртожитку, коли люди ще спали.
Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів, це чоловіки віком 29 та 41 рік. Їхні особи зараз встановлюються.
Станом на цю годину відомо про двох загиблих мирних жителів, це чоловіки віком 29 та 41 рік. Їхні особи зараз встановлюються.
61-річна херсонка госпіталізована у важкому стані. До лікарні доправили двох жінок 44 і 57 років, а також 49-річного чоловіка. У них травми середньої важкості. 81-річна жителька отримала медичну допомогу на місці.
Голова Рівненської ОВА розповів, що на Рівненщині є влучання в енергетичну та цивільну інфраструктуру в обласному центрі.
Зокрема, постраждало СТО і п’ять автівок, які знаходилися на її території. Минулося без людських жертв.
Очільник Харківської ОВА Олег Синєгубов повідомив, що окупанти завдали шість ударів по Харкову, зокрема у Слобідському районі.
За попередньою інформацією, окупанти завдавали ударів ракетами С-300. Пошкоджено виробничу будівлю цивільного підприємства в Слобідському районі, вікна у відділенні екстреної меддопомоги, є влучання в дорогу.
Зазнав поранення та був госпіталізований чоловік 58 років. Чоловік 65 років отримав незначні ушкодження госпіталізації не потребував.
— Близько 1:00 ночі ворог обстріляв смт Куп’янськ-Вузловий та с. Ківшарівка Куп’янського району. Пошкоджено гараж та не експлуатовану будівлю, сталися пожежі.
Протягом минулої доби ворог масовано обстрілював населені пункти та цивільних мешканців в Куп’янському, Богодухівському, Чугуївському, Харківському та Ізюмському районах.
У с. Одноробівка Богодухівського району пошкоджено три багатоквартирні та один приватний будинок, п’ять господарчих споруд, чотири автомобілі, два гаражі.
У селах Симинівка та Верхня Писарівка Чугуївського району через обстріли сталися лісові пожежі.
У с. Перовське Богодухівського району внаслідок мінометного обстрілу отримав осколкове поранення чоловік 65 років, — розповів Синєгубов.
Росіяни також посилено обстрілюють Південь України. Раніше ми розповідали, як живуть люди в Ізмаїлі Одеської області під постійними вибухами.
Головне фото: Сергій Дністрян
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