Для тебя Война в Украине

Приближена к реалиям, но проще: как проходит военная подготовка ограниченно пригодных

Катерина Курбанова 04 июня 2025, 17:00
Приближена к реалиям, но проще: как проходит военная подготовка ограниченно пригодных
Фото Генеральный штаб ВСУ

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