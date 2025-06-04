Приближена к реалиям, но проще: как проходит военная подготовка ограниченно пригодных

5 июня — последний день, когда военнообязанные, признанные ограниченно пригодными, должны пройти повторную военно-врачебную комиссию. Тем, кто не успеет, грозит штраф от 17 тисяч грн.

А с 6 июня их автоматически подадут в розыск и могут принудительно доставить в ТЦК за нарушение правил военного учета. Напомним, что категорию ограниченно годную отменили в прошлом году весной.

Из уже прошедших повторную ВВК почти 7% признаны непригодными к военной службе, сообщили в Министерстве обороны. Остальные полностью пригодны или пригодны к службе в подразделениях обеспечения ТЦК и высших учебных заведениях.

Но для тех, кто испытывает проблемы со здоровьем, облегчили прохождение базовой общей военной подготовки. Такие мужчины могут служить в ТЦК или в запасных ротах.

Как проходит базовая военная подготовка для ограниченно пригодных для службы

Уже месяц в Украине действует обновленный подход к базовой общей военной школе для тех, кто раньше считался ограниченно пригодными, а ныне непригоден или пригоден к службе.

И именно для таких военных не только сократили продолжительность подготовки, но и облегчили ее, учитывая состояние мобилизованного здоровья.

Такие военнослужащие не будут выполнять боевые задачи, а будут служить, например, в подразделениях обеспечения, логистики или в ТЦК, потому что войско сейчас нуждается в людях разных профессий для усиления боеспособности подразделений.

После теории новобранцы овладевают практикой. Среди задач — психологическая полоса препятствий. Для мобилизованных это первый практический этап базовой военной подготовки.

— Они отрабатывают такие элементы, как прикрытие друг друга, подают правильные команды и приобретают физическую подготовку. Плюс психологическое давление, они должны все выдержать, — говорит инструктор с позывным Катан.

Условия, в которых тренируются бойцы, схожи с боевыми. Через громкоговорители слышны звуки взрывов, выстрелов и крики о помощи раненых собратьев. Все для того, чтобы мобилизованные были стрессоустойчивыми и преодолевать полосу препятствий.

Именно для военнослужащих, ранее считавшихся ограниченно годными к службе, с 1 мая обновили подход к базовой общевойсковой подготовке, ведь этот статус теперь не освобождает от мобилизации.

Теперь этих мужчин будут готовить к службе в частях снабжения, ТЦК и так называемых запасных ротах. Это водители, ремонтные бригады и инженерные войска. Базовую подготовку адаптировали, учитывая состояние здоровья мобилизованных. Она длится 30 дней. В курсе меньше физических нагрузок.

Мы также рассказывали, что Минобороны ввело некоторые изменения в прохождении ВЛК.

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