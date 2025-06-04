Для тебе Війна в Україні

Наближений до реалій, але простіший: як проходить військовий вишкіл обмежено придатних

Катерина Курбанова 04 Червня 2025, 17:00 3 хв.
Фото до: БЗВП для обмежено придатних: як проходить підготовка чоловіків
Фото Генеральний штаб ЗСУ

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