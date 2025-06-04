Наближений до реалій, але простіший: як проходить військовий вишкіл обмежено придатних

5 червня — останній день, коли військовозобов’язані, яких визнали обмежено придатними, мають пройти повторну військово-лікарську комісію. Тим, хто не встигне, загрожує штраф від 17,000 грн.

А з 6 червня їх автоматично подадуть у розшук і можуть примусово доправити до ТЦК за порушення правил військового обліку. Нагадаємо, що категорію обмежено придатний скасували торік навесні.

З тих, хто уже пройшов повторну ВЛК, майже 7% визнані не придатними до військової служби, повідомили у Міністерстві оборони. Решта повністю придатні або придатні до служби в підрозділах забезпечення ТЦК та у вищих навчальних закладах.

Та для тих, хто має проблеми зі здоров’ям, полегшили проходження базового загального військового вишколу. Такі чоловіки зможуть служити у ТЦК або в запасних ротах.

Як проходить БЗВП для обмежено придатних для служби

Вже місяць в Україні діє оновлений підхід до базового загального військового вишколу для тих, хто раніше вважався обмежено придатними, а нині є непридатним або придатним до служби.

І саме для таких військових не лише скоротили тривалість підготовки, а й полегшили її, зважаючи на стан здоров’я мобілізованого.

Такі військовослужбовці не виконуватимуть бойових завдань, а служитимуть, приміром, у підрозділах забезпечення, логістики або в ТЦК чи СП, бо військо нині потребує людей різних професій для підсилення боєздатності підрозділів.

Після теорії новобранці опановують практику. Серед завдань — психологічна смуга перешкод. Для мобілізованих це перший практичний етап базової військового вишколу.

— Вони відпрацьовують такі елементи, як прикривання один одного, подають правильні команди й набувають фізичну підготовку. Плюс психологічний тиск, вони мають це все витримати, — каже інструктор на псевдо Катан.

Умови, в яких тренуються бійці, схожі до бойових. Через гучномовці чути звуки вибухів, пострілів та крики про допомогу поранених побратимів. Все для того, аби мобілізовані були стресостійкими та долати смугу перешкод.

Саме для військовослужбовців, які раніше вважалися обмежено придатними до служби, з 1 травня оновили підхід до базової загальновійськової підготовки, адже цей статус тепер не звільняє від мобілізації.

Тепер цих чоловіків готуватимуть до служби в частинах забезпечення, ТЦК і так званих запасних ротах. Це водії, ремонтні бригади та інженерні війська. Базову підготовку адаптували, зважаючи на стан здоров’я мобілізованих. Вона триває 30 днів. В курсі менше фізичних навантажень.

Ми також розповідали, що Міноборони запровадило деякі зміни в проходженні ВЛК.

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