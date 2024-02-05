Лицо русского мира на расстоянии дыхания: как выглядят бои за Часов Яр — рассказ военной

Кто-то в мире до сих пор не может поверить в жестокость российских оккупантов. Однако когда западным политикам и журналистам приходится увидеть все своими глазами — их слова и действия меняются, становятся смелее в противостоянии врагу цивилизации. Теперь одним из свидетельств жестокости россиян стал и Часов Яр.

Враг не смог захватить город, но, несмотря на это, продолжает уничтожать все свидетельства о мирной жизни в этом населенном пункте всеми возможными снарядами.

По словам военной бригады Национальной гвардии Рубеж Кристины Вояк, после того, как противник приблизился к городу на пять-семь километров, оккупанты усилили артиллерийские обстрелы.

Сейчас также смотрят

Разрушения в городе просто катастрофические. Это настоящее лицо русского мира, которое мы наблюдаем везде, куда противнику удается дойти, — говорит Кристина Вояк в эфире марафона Єдині новини.

Вместе с тем, российские оккупанты продолжают вести штурмовые действия, чтобы захватить город и попытаться выйти на административные границы Донецкой области.

Для наступлений враг традиционно использует мясные штурмы, но при этом задействует активно и бронированную технику. Иногда россияне даже пускают колоннами технику, чтобы наступать на украинские позиции.

Это дает свой эффект и противник имеет частичный успех. Однако украинские защитники пытаются оперативно возвращать под контроль утраченные позиции.

На Бахмутском направлении позиции переходят из рук в руки. Там, где враг имеет частичный успех, мы пытаемся контратаковать и забирать свои позиции назад.

Часов Яр на карте

Не менее апокалиптической выглядит и Авдеевка, которую враг тоже стремится захватить. Читай репортаж с Авдеевки, которая превращается в гигантское кладбище.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.