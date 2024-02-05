Обличчя руського міра на відстані подиху: як виглядають бої за Часів Яр — розповідь військової

Хтось у світі й досі не може повірити в жорстокість російських окупантів. Однак коли західним політикам та журналістам доводиться побачити все на власні очі — їхні слова та дії змінюються, стають сміливішими у протистоянні ворогу цивілізації. Тепер одним зі свідчень жорстокості росіян став і Часів Яр.

Ворог не зміг захопити місто, але попри це, продовжує знищувати усі свідчення про мирне життя в цьому населеному пункті усіма можливими снарядами.

За словами військової бригади Національної гвардії Рубіж Христини Вояк, після того, як противник наблизився до міста на 5-7 кілометрів, окупанти посилили артилерійські обстріли.

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Руйнування у місті просто катастрофічні. Це справжнє обличчя руського миру, яке ми спостерігаємо скрізь, куди противнику вдається дійти, — говорить Христина Вояк в ефірі марафону Єдині новини.

Разом з тим, російські окупанти продовжують вести штурмові дії, щоб захопити місто та спробувати вийти на адміністративні кордони Донецької області.

Для наступів ворог вже традиційно використовує м’ясні штурми, але при цьому залучає активно й броньовану техніку. Іноді росіяни навіть пускають колонами техніку, щоб наступати на українські позиції.

Це дає свій ефект та противник має частковий успіх. Проте українські захисники намагаються оперативно повертати під контроль втрачені позиції.

На Бахмутському напрямку позиції переходять із рук в руки. Там, де ворог має частковий успіх, ми намагаємося контратакувати та забирати свої позиції назад.

Часів Яр на карті бойових дій

Не менш апокаліптичною виглядає й Авдіївка, яку ворог теж прагне захопити. Читай репортаж з Авдіївки, що перетворюється на гігантський цвинтар.

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