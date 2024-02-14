Война в Украине

Что касается F-16, вопрос решен! Буданов намекнул, когда ждать западные самолеты в украинском небе

Даниэла Долотова, журналист сайта Татьяна Наконечная, Журналист программы Факти-ICTV 14 февраля 2024, 20:15
Буданов
Фото: Unsplash

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