Что касается F-16, вопрос решен! Буданов намекнул, когда ждать западные самолеты в украинском небе

Ожидания и неизвестность всегда пугали людей. Поэтому многие украинцы стремятся знать как можно больше деталей о ходе переговоров с западными партнерами, от которых зависит немало, а особенно — поставки оружия.

В частности, этот вопрос обсуждается во время дипломатических встреч министров обороны нескольких десятков стран мира в формате Рамштайн, которые проводятся с апреля 2022 года. Также к встречам присоединяется и главный разведчик Украины.

Начальник Главного управления разведки Министерства обороны Украины Кирилл Буданов на полях саммита Рамштайн-19 поделился с журналисткой Татьяной Наконечной, когда в украинском небе появятся самолеты F-16.

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Когда в Украине появятся F-16

По F-16 вопрос решен, это же, я думаю, все знают.

Как объяснил Кирилл Буданов, во время встречи Рамштайн-19 решались вопросы, касающиеся технической составляющей, а также процесса передачи, готовности инфраструктуры и обслуживания этих самолетов.

Кроме того, обсуждалась и подготовка лётного и аэродромного состава. По словам, начальника ГУР, эти вопросы уже решены, поэтому остается только ждать финального этапа.

— Подождите, это скоро, это финальный этап. Вы же знаете, что наши пилоты заканчивают обучение и все могут вычислить. Это не так уж и тяжело.

Я надеюсь, что именно весной их увидят в небе.

До сих пор удивляешься, почему все так ждут эти воздушные суда? Тогда читай, что рассказал пилот F-16 о преимуществах и возможностях этих самолетов.

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