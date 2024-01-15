Вымести с неба российские МиГи и Су. Пилот F-16 о преимуществах и возможностях этих самолетов

Несмотря на информационную кампанию и многочисленные призывы украинских и западных экспертов предоставить Киеву F-16 как можно скорее, четкие сроки поставки не объявляют, а появились сообщения о возможных задержках поставок.

Пилот ВВС США рассказал для Голоса Америки, на что способны F-16, и почему россиянам стоит бояться.

На что способны самолеты F-16 — объяснил пилот ВВС США

В Минобороны сообщили, что опытные украинские летчики и наземный персонал проходят переобучение в Дании и США, а инфраструктуру для авиации до сих пор готовят к принятию этих истребителей.

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Пилот F-16 и подполковник ВВС США в отставке Дэн Хэмптон рассказал, что самолеты F-16 могут сбивать крылатые ракеты. На самом деле они не нуждаются в идеально чистых взлетно-посадочных полосах и безупречных условиях. Пока что в Украине их применения не было.

Ожидание, что США или другие страны отправят своих пилотов летать на этих самолетах в Украине, Хэмптон считает нереалистичными. Пилот говорит, что Украина должна получить преимущество в воздухе. Это первая задача, которую следует сделать с F-16.

Вымести с неба российские МиГи и Су. Когда это будет сделано, все, что россияне смогут — забрасывать в воздушное пространство Украины крылатые ракеты и дешевые беспилотники, — говорит Дэн Хэмптон.

F-16 может уничтожать ракеты класса земля-воздух. Модель, о которой говорят сегодня, более старая. Но ее очень легко обновить с помощью усовершенствованной авионики и электронных радаров. Все работает по принципу коробок, которые можно вынуть и заменить на новые.

У российских самолетов такой технологии нет. Кроме того, Хэмптон добавляет, что украинские пилоты учатся у профессионалов, которые не летают так, как россияне.

Раньше мы рассказывали, как идут бои с россиянами под Бахмутом.

Фото: скриншот видео Минобороны США/DVIDS

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