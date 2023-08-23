Праздновать VS работать. Будет ли выходной на День Независимости Украины 2023

Украинцы плодотворно работают на фронте и в тылу ради одного — нашей победы. Государственные праздники до момента полномасштабной войны всегда были выходными днями. Читай в нашем материале, будет ли выходной на День Независимости 2023.
24 августа — ежегодный праздник для каждого украинца и украинки. До полномасштабной войны День Независимости Украины был выходным, поэтому на работу не шли. Но во время военного положения действуют ограничения, в том числе на праздничные и выходные дни.
По закону О трудовых отношениях в условиях военного положения, дополнительный выходной на государственные праздники не предоставляется. Поэтому 24 августа 2023 будет рабочим днем для всех категорий населения.
Однако если ты работаешь в частном учреждении, выходной на День Независимости Украины тебе может предоставить руководитель.
К тому же городской голова Киева Виталий Кличко запретил проведение массовых мероприятий в столице 23 и 24 августа 2023. Это делается в целях безопасности граждан, ведь российские оккупанты беспощадно бьют по гражданским людям, общественным местам.
В период с 23 по 24 августа важно быть осторожными, избегать скоплений людей и по возможности не посещать мероприятия и другие места, которые потенциально может обстрелять враг. Также необходимо заботиться о безопасности и спускаться в укрытие во время воздушной тревоги.
Многие украинцы готовятся праздновать наш 32-й День Независимости. По этому случаю в странах мира создадут живой Ланцюг Єдності.
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