Война в Украине

Праздновать VS работать. Будет ли выходной на День Независимости Украины 2023

Анастасия Грубрина, редактор сайта 23 августа 2023, 14:30
Чи буде вихідний на День Незалежності 2023 в Україні
Фото: Unsplash

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