Святкувати VS працювати. Чи буде вихідний на День Незалежності України 2023

Українці плідно працюють на фронті й у тилу заради одного — нашої перемоги. Державні свята до моменту повномасштабної війни завжди були вихідними. Читай у нашому матеріалі, чи буде вихідний на День Незалежності 2023.

Чи буде вихідний на День Незалежності 2023 в Україні

24 серпня — щороку свято для кожного українця та українки. До повномасштабної війни День Незалежності України був вихідним, тому на роботу не йшли. Але під час воєнного стану діють обмеження, зокрема на святкові та вихідні дні.

За законом Про трудові відносини в умовах воєнного стану, додатковий вихідний на державні свята не надається. Тому 24 серпня 2023 року буде робочим днем для всіх категорій населення.

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Однак якщо ти працюєш у приватній установі, вихідний на День Незалежності України тобі може надати керівник(-ця).

До того ж міський голова Києва Віталій Кличко заборонив проведення масових заходів у столиці 23 та 24 серпня 2023 року. Це робиться з метою безпеки громадян, адже російські окупанти нещадно б’ють по цивільних людях, громадських місцях.

У період з 23 по 24 серпня важливо бути обережними, уникати скупчень людей та за можливості не відвідувати заходи та інші місця, які потенційно може обстріляти ворог. Також необхідно дбати про свою безпеку та спускатися в укриття під час повітряної тривоги.

Багато українців готуються святкувати наш 32-й День Незалежності. З цієї нагоди у країнах світу створять живий Ланцюг Єдності.

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