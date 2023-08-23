Війна в Україні

Святкувати VS працювати. Чи буде вихідний на День Незалежності України 2023

Анастасія Грубрина, редакторка сайту 23 Серпня 2023, 14:30
Чи буде вихідний на День Незалежності 2023 в Україні
Фото: Unsplash

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