Підтримати нас, подякувати вам. Ланцюг Єдності до 24 серпня — де пройде та як долучитися

Вже другий рік поспіль Україна відзначатиме День Незалежності в стані повномасштабної війни. За весь час російсько-української війни українці переглянули своє ставлення до цього свята та віднайшли сенси, за які ми зараз боремося проти РФ.

Щоб знову нагадати світові ту ціну, яку ми платимо за незалежність та подякувати партнерам, які допомагають Україні зараз, українці та люди з усього світу поза межами України вийдуть на центральні вулиці своїх міст і візьмуться за руки, щоб утворити живий Ланцюг Єдності.

Як це має відбуватися, де проходитиме акція живого Ланцюга Єдності та як долучитися — розповідаємо далі.

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Ланцюг Єдності: що це і де проходить

Ланцюг Єдності проходить в містах тих країн, де зараз перебувають українці через повномасштабне вторгнення РФ на територію рідної України.

Головна мета Ланцюга Єдності — ще раз нагадати світові про Україну та війну, яка панує у серці Європи.

А також — подякувати державам, в яких зараз перебувають українці, за допомогу у складні часи.

Єдність – наша головна зброя.

Як доєднатися до Ланцюга Єдності

Щоб доєднатися до акції Ланцюга Єдності, яка пройде по всьому світу, варто перейти на сайт ініціативи та натиснути “Приєднатися до ланцюга“.

Знайди на мапі місто, де ти зараз перебуваєш, та постав позначку на центральній вулиці на місці, де ти плануєш стояти 24 серпня. Побачивши цю позначку, інші учасники зможуть стати пліч-о-пліч.

Так само можна знайти позначки тих, хто вже відмітився, і зайняти місце поруч, щоб продовжити ланцюг.

Головнокомандувач ЗСУ Валерій Залужний закликав українців по всьому світу стати у живі ланцюги, аби подякувати країні, в якій вони зараз знаходяться, за допомогу.

Закликаємо всіх українців за кордоном, у всіх країнах і на всіх континентах, об’єднатись в День Незалежності України та утворити найбільший в історії людства живий ланцюг єдності, — сказав Залужний.

Нині у ланцюгу беруть участь понад десять тисяч людей, та число охочих збільшується.

Про історію свята Незалежності України ми писали в нашому іншому матеріалі.

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