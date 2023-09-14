Будут возвращать или нет? Что будет с уклонистами, подделавшими документы для выезда за границу

В Украине уже довольно долго официальные должностные лица говорят о том, что нужно наказывать военнообязанных мужчин, которые незаконно выехали за границу во время военного положения. Несколько месяцев назад о подготовке необходимых для этого законодательных изменений заявил министр иностранных дел Игорь Клименко.

А недавно руководитель властной фракции в парламенте Давид Арахамия довольно резко высказывался об экстрадиции уклонистов. Что будет с уклонистами, подделавшими документы и выехавшими за границу — читай в материале.

Что будет с уклонистами, и что об этом говорит власть

В начале сентября глава фракции Слуга народа Давид Арахамия в эфире национального телемарафона сказал о том, что военнообязанных украинцев, выехавших во время военного положения из страны по поддельным справкам о непригодности к службе, могут экстрадировать. Это означает принудительный возврат в Украину.

Сейчас также смотрят

Как привлечь (к ответственности) людей, которые уже выехали, то есть купили эти справки и, используя поддельные документы, уехали за границу?

Дотянуться до них прямо сейчас правоохранители не имеют возможности. Но согласно действующему Уголовно-процессуальному кодексу, у нас очень усилилось направление международно-правовой помощи.

Так что фактически в любой стране мира, кроме России, наши правоохранительные органы могут запросить экстрадицию таких людей, привезти их в Украину, чтобы они несли соответствующую ответственность, — сказал Арахамия.

Что будет с уклонистами, подделавшими документы и выехавшими за границу: объясняет эксперт

По словам адвоката Валерия Ефремова, сегодня невозможно дать исчерпывающий и однозначный ответ на вопрос о том, какая ответственность угрожает уклонистам, которые подделали документы и выехали за границу.

Однако для начала следует разобрать уголовные правонарушения, которые могут быть обнаружены в действиях незаконно уехавших за границу мужчин-уклонистов.

Подлог документов или использование поддельных документов (ст. 358 Уголовного кодекса Украины). Ответственность за данное правонарушение предусмотрено в виде штрафа в размере до 17000 грн или ограничение свободы до 2 лет. Уклонение от призыва военную службу во время мобилизации (ст. 336 Уголовного кодекса Украины). Ответственность за данное правонарушение предусмотрено в виде лишения свободы сроком от 3 до 5 лет. Предложение, обещание или предоставление неправомерной выгоды должностному лицу (взятка) (ст. 369 Уголовного кодекса Украины). Санкция этой статьи предусматривает наказание в виде штрафа от 17000 до 680000 грн или ограничение или лишение свободы на срок от 2 до 4 лет.

Как видим, в зависимости от правовой квалификации действий лица, его может ожидать ответственность: от штрафа до лишения свободы на длительный срок.

Однако следует отметить, что уже выехавших за границу практически невозможно привлечь к ответственности за дачу взятки.

Связано это с тем, что ключевым обстоятельством в данной категории дел, которое должно быть доказано, является сам факт передачи неправомерной выгоды (взятки).

Не поймав правонарушителя при передаче денег, стражи порядка не смогут довести дело до приговора. Остальные средства доказывания здесь не работают. Поэтому вероятность того, что кого-то из уже выехавших за границу могут осудить за дачу взятки, близка к нулю.

Почему еще уклонистов будет трудно привлечь к ответственности

Адвокат отмечает, что привлечение к уголовной ответственности за уклонение от призыва по мобилизации тоже достаточно непростое дело.

Сложности связаны также с особенностями доказывания данного правонарушения и установившейся судебной практикой. Практика в данной категории дел исходит из того, что для доказательства вины лица необходимо доказать факты того, что:

лицо уведомлено под подпись об уголовной ответственности за уклонение от мобилизации;

лицо признано годным к военной службе;

получило повестку или мобилизационное распоряжение и не явилось для прохождения службы.

В этом случае вероятность применения наказания зависит от конкретных обстоятельств и будет определяться индивидуально для каждого нарушителя.

Что будет с военнообязанными, подделавшими документы

Валерий Ефремов отмечает, что с привлечением к ответственности за подделку документов или использование поддельных документов все проще. Достаточно доказать факт того, что документ был подделан и использован для выезда.

Этого недостаточно для применения санкций. Вопрос того, как уклонист получил документ (дал взятку, распечатал на цветном принтере самостоятельно) является лишь дополнительным квалифицирующим признаком.

Также есть вопросы к механизму привлечения к ответственности. По общему правилу, для привлечения к ответственности нарушитель должен находиться в Украине. Конечно, есть механизм экстрадиции, но для его применения правоохранителям необходимо как минимум собрать достаточное количество доказательств совершения правонарушения, сообщить нарушителю о подозрении и объявить в розыск.

При этом законодательство допускает запуск процедуры экстрадиции только в случаях, когда лицо подозревается в совершении преступления, за которое предусмотрена ответственность в виде лишения свободы на срок от 1 года.

Таким образом, несмотря на достаточно суровое наказание для уклонистов, действующий на сегодня механизм привлечения мужчин достаточно сложно реализовать. Только выезд на основании поддельных документов (при отсутствии достаточных доказательств в уклонении от мобилизации и/или дачи взятки) не может служить единственным достаточным основанием для экстрадиции, поскольку является недостаточно тяжким правонарушением.

Скорее всего, в ближайшее время следует ожидать изменений в законодательстве, которые будут направлены на создание нового действенного механизма привлечения уклоняющихся к ответственности или усовершенствование действующих положений законодательства.

Напомним, вместе с общей мобилизацией Верховная Рада продлила военное положение в Украине.

А еще у Вікон есть крутой Telegram и классная Instagram-страница.

Подписывайся! Мы публикуем важную информацию, эксклюзивы и интересные материалы для тебя.