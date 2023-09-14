Повертатимуть чи ні? Що буде з ухилянтами, які підробили документи та виїхали за кордон

В Україні вже доволі довго офіційні посадові особи говорять про те, що потрібно карати тих військовозобов’язаних чоловіків, які незаконно виїхали за кордон під час воєнного стану. Кілька місяців тому про підготовку необхідних для цього законодавчих змін заявив міністр закордонних справ Ігор Клименко.

А нещодавно керівник владної фракції у парламенті Давид Арахамія доволі різко висловлювався про екстрадицію ухилянтів. Що буде з ухилянтами, які підробили документи та виїхали за кордон — читай в матеріалі.

Що буде з ухилянтами, та що про це говорить влада

На початку вересня голова фракції Слуга народу Давид Арахамія в ефірі національного телемарафону сказав про те, що військовозобов’язаних українців, які виїхали під час воєнного стану з країни за підробними довідками про непридатність до служби, можуть екстрадувати. Це означає примусове повернення в Україну.

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Яким чином притягати (до відповідальності) людей, які вже виїхали, тобто купили ці довідки та, використовуючи підроблені документи, виїхали за кордон?

Дотягнутися до них прямо зараз правоохоронці не мають можливості. Але, згідно з чинним Кримінально-процесуальним кодексом, у нас дуже посилився напрям міжнародно-правової допомоги.

Тож фактично у будь-якій країні світу, окрім Росії, наші правоохоронні органи можуть прийти та зробити запит на екстрадицію таких людей, привезти їх до України, щоб вони несли відповідну відповідальність, — сказав Арахамія.

Що буде з ухилянтами, які підробили документи та виїхали за кордон: пояснює експерт

За словами адвоката Валерія Єфремова, на сьогодні неможливо надати вичерпну та однозначну відповідь на питання про те, яка відповідальність загрожує ухилянтам, які підробили документи та виїхали за кордон.

Однак для початку варто розібрати кримінальні правопорушення, які можуть бути виявлені в діях чоловіків-ухилянтів, які незаконно виїхали за кордон.

Підроблення документів чи використання підроблених документів (ст. 358 Кримінального кодексу України). Відповідальність за таке правопорушення передбачене у вигляді штрафу в розмірі до 17000 грн або обмеження волі до 2 років. Ухилення від призову на військову службу під час мобілізації (ст. 336 Кримінального кодексу України). Відповідальність за це правопорушення передбачене у вигляді позбавлення волі на строк від 3 до 5 років. Пропозиція, обіцянка або надання неправомірної вигоди службовій особі (хабар) (ст. 369 Кримінального кодексу України).Санкція цієї статті передбачає покарання у вигляді штрафу від 17000 до 680000 грн або обмеження чи позбавлення волі на строк від 2 до 4 років.

Як бачимо, залежно від правової кваліфікації дій особи, на неї може чекати відповідальність: від штрафу до позбавлення волі на тривалий строк.

Проте, слід зазначити, тих, хто вже виїхав за кордон практично неможливо притягнути до відповідальності за давання хабаря.

Пов’язано це із тим, що ключовою обставиною в цій категорії справ, яка має бути доведена, є сам факт передання неправомірної вигоди (хабаря).

Не піймавши правопорушника при передачі грошей, правоохоронці не зможуть довести справу до вироку. Інші способи доведення провини тут не працюють. Тому вірогідність того, що когось з тих, хто вже виїхав за кордон, можуть засудити за давання хабаря, близька до нуля.

Чому ще ухилянтів буде важко притягнути до відповідальності

Адвокат зазначає, що притягнення до кримінальної відповідальності за ухилення від призову за мобілізацією є теж достатньо непростою справою.

Складнощі пов’язані також з особливостями доведення такого правопорушення та усталеною судовою практикою. Практика в цій категорії справ виходить з того, що для доведення вини особи необхідно довести факти того, що:

особа повідомлена під підпис про кримінальну відповідальність за ухилення від мобілізації;

особа визнана придатною до військової служби;

отримала повістку або мобілізаційне розпорядження і не з’явилася для проходження служби.

І тут вірогідність застосування покарання залежить від конкретних обставин і буде визначатись індивідуально для кожного порушника.

Що буде з військовозобов’язаними, які підробили документи

Валерій Єфремов зазначає, що з притягненням до відповідальності за підробку документів або використання підроблених документів все простіше. Достатньо доведення факту того, що документ був підроблений та використаний для виїзду. Цього більше ніж достатньо для застосування санкцій.

Питання того, в який спосіб ухилянт отримав документ (дав хабар, роздрукував на кольоровому принтері самостійно) є лише додатковою кваліфікаційною ознакою.

Також є питання щодо механізму притягнення до відповідальності. За загальним правилом, для притягнення до відповідальності порушник має перебувати в Україні. Звісно, є механізм екстрадиції, але для його застосування правоохоронцям необхідно як мінімум зібрати достатньо доказів вчинення правопорушення, повідомити порушника про підозру та оголосити в розшук.

При цьому, законодавство допускає запуск процедури екстрадиції лише у випадках, коли особа підозрюється у вчинення злочину, за яке передбачена відповідальність у вигляді позбавлення волі строком від 1 року.

Отож, попри достатньо суворе покарання для ухилянтів, чинний на сьогодні механізм притягнення чоловіків досить складно реалізувати. Лише виїзд на підставі підроблених документами (за відсутності достатніх доказів в ухиленні від мобілізації та/або давання хабаря) не може слугувати єдиною достатньою підставою для екстрадиції, оскільки є недостатньо тяжким правопорушенням.

Найімовірніше, найближчим часом варто очікувати змін в законодавстві, які будуть спрямовані на створення нового дієвого механізму притягнення ухилянтів до відповідальності або на удосконалення чинних положень законодавства.

Нагадаємо, разом із загальною мобілізацією Верховна Рада продовжила воєнний стан в Україні.

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