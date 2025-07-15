15 млн за гибель военного: кто не сможет получить выплату и нюансы помощи

Почти с начала полномасштабной войны правительство выплачивает семьям погибших военных финансовую помощь в размере 15 млн грн. Недавно восстановили справедливость, и теперь такую помощь могут получить не только семьи мобилизованных военных, но и тех, кто принял участие в борьбе за государство как добровольцы.

Семьи погибших военных знают, что имеют право на такую финансовую помощь. Но часто подробности сбора документов, оформление и получение могут быть неизвестны. В Минобороны решили подробнее рассказать обо всем, что может понадобиться на этом пути.

Кто имеет право на помощь за гибель военного

В Минобороны поделились, что право на помощь в размере 15 миллионов гривен имеют не только семьи защитников, погибших во время военных действий, но и те родственники, чей защитник умер в течение года после ранения, травмы или увечья, приобретенного на войне.

Размер денежной помощи неизменный. На нее имеют право ближайшие родственники погибшего военного, однако приоритет имеет личное распоряжение, если оно было. С недавних пор украинские военные могут оставлять распоряжение о том, кто получит помощь в случае их гибели.

Кроме всего, независимо от наличия и содержания личного распоряжения, право на долю помощи имеют следующие члены семьи военного:

малолетние, несовершеннолетние, совершеннолетние нетрудоспособные дети;

нетрудоспособная вдова (вдовец);

нетрудоспособные родители погибшего (умершего) лица.

Они имеют право на долю 50% от принадлежащей каждому в случае выплаты пособия и отсутствия распоряжения. Кроме этих категорий, претендовать на финансовую помощь могут дети родные и усыновленные, а также родившиеся после смерти военного. Выплата касается и тех детей, в отношении которых защитник был лишен родительских прав.

Вдовы и вдовцы, в том числе гражданские, родители и усыновители, внуки (при условии смерти родителей), а также иждивенцы могут получить долю из 15 млн.

В случае, если кто-нибудь из родственников отказывается от своей доли помощи, сумму делят между всеми остальными, кто имеет право на помощь. Отказ оформляется нотариально. Находящиеся за рубежом украинцы для подписания отказа должны посетить консульство Украины.

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Кому могут не выплатить 15 млн за гибель военного

Законом определены случаи, при которых тебе могут отказать в предоставлении пособия за смерть военного. Выплату не смогут получить те украинцы, которые признаны коллаборантами, пособниками или государственными изменниками.

Отказать в доле в выплату могут родителям и усыновителям военного, которые были лишены родительских прав.

Права на долю помощи также не имеют внуки погибшего военного, если его дети живы.

Получить компенсацию не смогут граждане России, Беларуси и те, кто постоянно проживают там.

В случае, если после распределения помощи, за ней обращаются и другие родственники, дело переходит в суд или разрешается родственниками мирным путем.

Выплата не будет предоставлена, если смерть военного является следствием уголовного/административного правонарушения, в случае смерти в алкогольном/токсическом/наркотическом опьянении, а также умышленных самоповреждений и самоубийства (кроме факта доведения до самоубийства).

Куда обратиться за выплатой

Орган, к которому следует обращаться в случае смерти военного, зависит от места его службы. Если защитник служил в ВСУ, обращаться стоит в ТЦК и СП.

Если военный служил в Нацгвардии, СБУ, Службе внешней разведки, Главном управлении разведки МОУ, Госспецсвязи, Госпогранслужбе, Государственной специальной службе транспорта и т.д., обращаться нужно именно к этим формированиям.

Подай документы в районный / городской ТЦК и СП. ТЦК перенаправит и проверит документы. В случае положительного решения Минобороны выделит деньги, которые тебе перечислит ТЦК.

Из документов понадобятся: заявление о помощи, паспорт, идентификационный код, свидетельство о смерти военного, копии документов о родственных связях (свидетельство о браке, рождении детей, судебных решениях), справка об отсутствии судимости, другие документы.

Районный или городской ТЦК имеет неделю на обработку и пересылку документов в областной. После рассмотрения и проверки информации, в течение трех дней принимают решение о назначении или отказе в помощи.

Как выплачивают пособие

Хотя пособие является одноразовым, выплачивают его несколькими частями. Первый платеж составляет 3 млн гривен, то есть 1/5. Еще четыре части выплаты приходят равными платежами по 300 тысяч гривен в месяц. То есть в течение 40 месяцев.

Первый платеж приходит в течение трех месяцев с подачи на оказание помощи. В Минобороны подчеркнули, что ускорить выплату помощи или увеличить ее с адвокатами или юристами — нельзя.

За помощью можно обратиться в течение трех лет со дня составления актовой записи о смерти военного. То же касается и пропавших без вести военных, которые были признаны умершими.

Помощь в оккупации или за границей

В оккупации или за границей также можно получить свою долю помощи за погибшего военного. Сначала следует обратиться в любой ТЦК и СП, расположенный на подконтрольной Украине территории в течение трех лет с даты смерти защитника.

Документы, написанные на иностранном языке, предоставляются с нотариально заверенным переводом.

Раньше мы рассказывали о выплате за военного, погибшего в плену.

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