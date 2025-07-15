Для тебя Война в Украине

15 млн за гибель военного: кто не сможет получить выплату и нюансы помощи

Анастасия Грубрина, журналист сайта 15 июля 2025, 12:00
15 млн за гибель военного
Фото Facebook

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