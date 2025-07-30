15 млн за загибель військового: хто не зможе отримати виплату та нюанси допомоги

Майже від початку повномасштабної війни уряд виплачує родинам загиблих військових фінансову допомогу у розмірі 15 млн грн. Нещодавно відновили справедливість, і тепер таку допомогу можуть отримати не лише родини мобілізованих військових, а й тих, хто долучився до боротьби за державу як добровольці.

Родини військових, які загинули, знають, що мають право на таку фінансову допомогу. Та часто подробиці збору документів, оформлення та отримання можуть бути невідомими. У Міноборони вирішили розповісти детальніше про все, що може знадобитися на цьому шляху.

Хто має право на допомогу за загибель військового

У Міноборони поділилися, що право на допомогу у розмірі 15 мільйонів гривень мають не лише родини захисників, які загинули під час воєнних дій, а й ті родичі, чий захисник помер протягом року після поранення, травми чи каліцтва, набутого на війні.

Розмір грошової допомоги незмінний. На неї мають право найближчі родичі загиблого військового, однак пріоритет має особисте розпорядження, якщо воно було. Віднедавна українські військові можуть лишати розпорядження про те, хто отримає допомогу у випадку їхньої загибелі.

Крім усього, незалежно від наявності та змісту особистого розпорядження, право на частку допомоги мають такі члени родини військового:

малолітні, неповнолітні, повнолітні непрацездатні діти;

непрацездатна вдова (вдівець);

непрацездатні батьки загиблої (померлої) особи.

Вони мають право на частку 50% від тієї, що належала б кожному у випадку виплати допомоги та відсутності розпорядження. Крім цих категорій, претендувати на фінансову допомогу можуть діти рідні та усиновлені, а також народжені після смерті військового. Виплата стосується і тих дітей, щодо яких захисника було позбавлено батьківських прав.

Удови та вдівці, у тому числі цивільні, батьки та усиновлювачі, онуки (за умови смерті батьків), а також утриманці можуть отримати частку з 15 млн.

У випадку, якщо хтось із родичів відмовляється від своєї частки допомоги, суму ділять між усіма іншими, хто має право на допомогу. Відмова оформлюється нотаріально. Ті українці, хто перебувають за кордоном, для підписання відмови мають відвідати консульство України.

Кому можуть не виплатити 15 млн за загибель військового

Законом визначені випадки, при яких тобі можуть відмовити у наданні грошової допомоги за смерть військового. Виплату не зможуть отримати ті українці, яких визнано колаборантами, пособниками або державними зрадниками.

Відмовити у частці на виплату можуть і батькам та усиновлювачам військового, які були позбавлені батьківських прав.

Право на частку допомоги також не мають онуки загиблого військового, якщо живі його діти.

Отримати компенсацію не зможуть громадяни Росії, Білорусі та ті, хто постійно там проживають.

У випадку, якщо після розподілу допомоги, по неї звертаються й інші родичі, справа переходить до суду або вирішується родичами мирним шляхом.

Виплату не дадуть, якщо смерть військового є наслідком кримінального/адміністративного правопорушення, у випадку смерті в алкогольному/токсичному/наркотичному сп’янінні, а також навмисних самоушкоджень та самогубства (крім факту доведення до самогубства).

Куди потрібно звернутися за виплатою

Орган, до якого потрібно звертатися у випадку смерті військового, залежить від місця його служби. Якщо захисник служив у ЗСУ, звертатися потрібно до ТЦК та СП.

Якщо військовий служив у Нацгвардії, СБУ, Службі зовнішньої розвідки, Головному управлінні розвідки МОУ, Держспецзв’язку, Держприкордонслужбі, Державній спеціальній службі транспорту тощо — звертатися потрібно саме до цих формувань.

Подай документи до районного / міського ТЦК та СП. ТЦК перенаправить документи та перевірить їх. У випадку позитивного рішення, Міноборони виділить кошти, які тобі перерахує ТЦК.

З документів знадобляться: заява про допомогу, паспорт, ідентифікаційний код, свідоцтво про смерть військового, копії документів про родинні зв’язки (свідоцтво про шлюб, народження дітей, судові рішення), довідка про відсутність судимості, інші документи.

Районний чи міський ТЦК має тиждень на обробку та пересилання документів до обласного. Після розгляду та перевірки інформації, впродовж трьох днів ухвалюють рішення про призначення чи відмову у допомозі.

Як виплачують допомогу

Хоча допомога є одноразовою, виплачують її кількома частинами. Перший платіж складає 3 млн гривень, тобто 1/5. Ще чотири частини виплати приходять рівними платежами по 300 тисяч гривень щомісяця. Тобто впродовж 40 місяців.

Перший платіж приходить протягом трьох місяців з подання на допомогу. У Міноборони наголосили, що “прискорити” виплату допомоги чи збільшити її з адвокатами або юристами — не можна.

За допомогою можна звернутися протягом трьох років від дати складання актового запису про смерть військового. Те саме стосується і військових, що зникли безвісти і були визнані померлими.

Допомога в окупації чи за кордоном

В окупації чи за кордоном також можна отримати свою частку допомоги за загиблого військового. Спершу потрібно звернутися до будь-якого ТЦК та СП, розташованого на підконтрольній території України протягом трьох років від дати смерті захисника.

Документи, написані іноземною мовою, подаються з нотаріально засвідченим перекладом.

Раніше ми розповідали про виплату за військового, що загинув у полоні.

