Удар по тубдиспансеру в Харькове: 14 раненых, люди под завалами

Российская авиабомба попала в туберкулезный диспансер в Индустриальном районе Харькова, где в тот момент находились пациенты и медики. Спасатели разбирают завалы, под которыми еще могут быть люди, а полиция ищет место падения второй бомбы. Число пострадавших уже возросло до 14 человек.

Об этом в первом комментарии с места происшествия сообщил Суспільному начальник полиции Харьковской области Петр Токарь. Именно его информация стала отправной точкой для понимания масштабов трагедии.

По его словам, в момент попадания в медицинском учреждении находились 13 пациентов и 15 человек персонала. Поврежден третий этаж и крыша здания.

— ГСЧС работает на месте завалов, под которыми могут находиться люди. Второе место попадания еще ищут, — отметил он в комментарии.

Удар по тубдиспансеру в индустриальном районе Харькова

Позже глава Харьковской ОВА Олег Синегубов уточнил и дополнил информацию. По состоянию на 14:24, число пострадавших в результате удара возросло до 14 человек. Четверых из них госпитализировали в больницы.

Среди раненых есть и 12-летняя девочка, которая получила острую реакцию на стресс. Ребенку оказали помощь на месте.

Спасательная операция: есть спасенные, судьба двоих неизвестна

Параллельно с обновлением данных о пострадавших продолжалась и спасательная операция. Благодаря слаженным действиям сотрудников ГСЧС из-под завалов поврежденного здания удалось спасти 4 человек.

В то же время, по информации Олега Синегубова, местонахождение еще 2 человек пока не установлено. Поисковые работы продолжаются без остановки.

Последствия атаки на тубдиспансер

Также появлялась информация об одном погибшем. Однако, как пояснил директор Департамента чрезвычайных ситуаций Богдан Гладких, по предварительным данным, смерть этого человека не связана с обстрелом и наступила еще до атаки.

Позже начальник полиции Петр Токарь добавил, что россияне, скорее всего, ударили по Харькову унифицированными межвидовыми планирующими боеприпасами (УМПБ Д30-СН).

На месте продолжают работать все экстренные службы. Правоохранители документируют очередное военное преступление России.

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