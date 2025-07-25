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Удар по тубдиспансеру в Харкові: 14 поранених, люди під завалами

Юлія Хоменко, редакторка сайту 25 Липня 2025, 15:03
Удар по тубдиспансеру в Харкові: 14 поранених, люди під завалами
Фото Facebook ДСНС України

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