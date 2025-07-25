Удар по тубдиспансеру в Харкові: 14 поранених, люди під завалами

Російська авіабомба влучила по туберкульозному диспансеру в Індустріальному районі Харкова, де на той момент перебували пацієнти та медики. Рятувальники розбирають завали, під якими ще можуть бути люди, а поліція шукає місце падіння другої бомби. Кількість постраждалих вже зросла до 14 осіб.

Про це у першому коментарі з місця події повідомив Суспільному начальник поліції Харківської області Петро Токар. Саме його інформація стала відправною точкою для розуміння масштабів трагедії.

За його словами, в момент влучання у медичному закладі перебували 13 пацієнтів та 15 людей персоналу. Пошкоджено третій поверх та дах будівлі.

— ДСНС працює на місці завалів, під якими можуть перебувати люди. Друге місце влучання ще шукають, — зазначив він у коментарі.

Удар по тубдиспансеру в Індустріальному районі Харкова

Пізніше голова Харківської ОВА Олег Синєгубов уточнив та доповнив інформацію. Станом на 14:24, кількість постраждалих внаслідок удару зросла до 14 осіб. Чотирьох із них госпіталізували до лікарень.

Серед поранених є і 12-річна дівчинка, яка зазнала гострої реакції на стрес.

Дитині надали допомогу на місці.

Рятувальна операція: є врятовані, доля двох невідома

Паралельно з оновленням даних про постраждалих тривала й рятувальна операція. Завдяки злагодженим діям співробітників ДСНС з-під завалів пошкодженої будівлі вдалося врятувати четверо людей.

Водночас, за інформацією Олега Синєгубова, місцеперебування ще двох людей наразі не встановлено. Пошукові роботи тривають без упину.

Наслідки атаки на тубдиспансер

Також з’являлася інформація про одного загиблого. Проте, як пояснив директор Департаменту надзвичайних ситуацій Богдан Гладких, за попередніми даними, смерть цієї людини не пов’язана з обстрілом і настала ще до атаки.

Пізніше начальник поліції Петро Токар додав, що росіяни, скоріш за все, вдарили по Харкову уніфікованими міжвидовими плануючими боєприпасами (УМПБ Д30-СН).

На місці продовжують працювати всі екстрені служби. Правоохоронці документують черговий воєнний злочин Росії.

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