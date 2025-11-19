Какие документы нужны для обновления данных в ТЦК: что взять с собой

Война в Украине продолжается, соответственно, продолжается срок мобилизационных мероприятий, и обновление данных в базах ТЦК — одна из его неизменных составляющих.

Хотя обновление данных вовсе не означает, что все, кто его сделал, обязательно будут мобилизованы. Но мужчины, которые не обновляют данные вовремя, могут получить штраф или повестку из ТЦК.

Также даже после обновления данных через Резерв+ может возникнуть необходимость посетить ТЦК — чтобы завершить уточнение, особенно если есть вопросы относительно медицинской пригодности или других деталей.

Какие именно документы нужно иметь с собой для обновления и уточнения данных в ТЦК — рассказываем в материале.

Какие документы нужны для обновления данных в ТЦК

Для актуализации персональных данных необходимо иметь при себе оригиналы и копии следующих документов:

паспорт гражданина Украины;

регистрационный номер учетной карточки плательщика налогов;

военный билет или временное удостоверение военнообязанного;

водительское удостоверение (при наличии);

документ об образовании;

бумаги, подтверждающие состав семьи, наличие детей или опеку над лицами с инвалидностью (если это относится к вам);

документы, которые дают право на отсрочку от мобилизации (при наличии).

Какую информацию собирает ТЦК

фамилия, имя и отчество;

адрес регистрации и фактическое место проживания;

семейное положение;

номер телефона и электронная почта;

данные из внутреннего и заграничного паспорта.

Также для обновления данных в ТЦК следует иметь документы, подтверждающие любые изменения в вашем статусе. Например:

Если вы имеете законные основания для отсрочки, необходимо предоставить подтверждающие документы.

Водительское удостоверение нужно тем, кто планирует проходить службу на должности водителя.

Желательно подготовить и некоторые медицинские документы. Хотя военно-врачебная комиссия имеет доступ к Helsi, стоит взять с собой справки или подтверждения о установленных диагнозах, которые не отображены в системе.

Если у вас оформлена инвалидность, необходимо иметь справку МСЭК.

