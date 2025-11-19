Які документи потрібні для оновлення даних у ТЦК: що взяти з собою

Війна в Україні триває, відповідно, продовжується термін мобілізаційних заходів, і оновлення даних в базах ТЦК — один з його неодмінних складових.

Хоча оновлення даних зовсім не означає, що всі, хто його зробив, обов’язково будуть мобілізовані. Але чоловіки, які не оновлюють дані вчасно, можуть отримати штраф або повістку з ТЦК.

Також навіть після оновлення даних через Резерв+ може виникнути необхідність відвідати ТЦК — щоб завершити уточнення, особливо, якщо є питання щодо медичної придатності або інших деталей.

Які саме документи потрібно мати із собою для оновлення та уточнення даних в ТЦК — розповідаємо у матеріалі.

Які документи потрібні для оновлення даних в ТЦК

Для актуалізації персональних даних необхідно мати при собі оригінали та копії таких документів:

паспорт громадянина України;

реєстраційний номер облікової картки платника податків;

військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;

посвідчення водія (за наявності);

документ про освіту;

папери, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю (якщо це стосується вас);

документи, які дають право на відстрочку від мобілізації (за наявності).

Яку інформацію збирає ТЦК

прізвище, ім’я та по батькові;

адреса реєстрації та фактичне місце проживання;

сімейний стан;

номер телефону та електронна пошта;

дані з внутрішнього та закордонного паспорта.

Також для оновлення даних в ТЦК слід мати документи, що підтверджують будь-які зміни у вашому статусі. Наприклад:

Якщо ви маєте законні підстави для відстрочки, необхідно надати підтвердні документи.

Водійське посвідчення потрібне тим, хто планує проходити службу на посаді водія.

Бажано підготувати й деякі медичні документи. Хоча військово-лікарська комісія має доступ до Helsi, варто взяти із собою довідки чи підтвердження про встановлені діагнози, які не відображені в системі.

Якщо у вас оформлена інвалідність, необхідно мати довідку МСЕК.

