Які документи потрібні для оновлення даних у ТЦК: що взяти з собою

Війна в Україні триває, відповідно, продовжується термін мобілізаційних заходів, і оновлення даних в базах ТЦК — один з його неодмінних складових.
Хоча оновлення даних зовсім не означає, що всі, хто його зробив, обов’язково будуть мобілізовані. Але чоловіки, які не оновлюють дані вчасно, можуть отримати штраф або повістку з ТЦК.
Також навіть після оновлення даних через Резерв+ може виникнути необхідність відвідати ТЦК — щоб завершити уточнення, особливо, якщо є питання щодо медичної придатності або інших деталей.
Які саме документи потрібно мати із собою для оновлення та уточнення даних в ТЦК — розповідаємо у матеріалі.
Які документи потрібні для оновлення даних в ТЦК
Для актуалізації персональних даних необхідно мати при собі оригінали та копії таких документів:
- паспорт громадянина України;
- реєстраційний номер облікової картки платника податків;
- військовий квиток або тимчасове посвідчення військовозобов’язаного;
- посвідчення водія (за наявності);
- документ про освіту;
- папери, що підтверджують склад сім’ї, наявність дітей або опіку над особами з інвалідністю (якщо це стосується вас);
- документи, які дають право на відстрочку від мобілізації (за наявності).
Яку інформацію збирає ТЦК
- прізвище, ім’я та по батькові;
- адреса реєстрації та фактичне місце проживання;
- сімейний стан;
- номер телефону та електронна пошта;
- дані з внутрішнього та закордонного паспорта.
Також для оновлення даних в ТЦК слід мати документи, що підтверджують будь-які зміни у вашому статусі. Наприклад:
- Якщо ви маєте законні підстави для відстрочки, необхідно надати підтвердні документи.
- Водійське посвідчення потрібне тим, хто планує проходити службу на посаді водія.
- Бажано підготувати й деякі медичні документи. Хоча військово-лікарська комісія має доступ до Helsi, варто взяти із собою довідки чи підтвердження про встановлені діагнози, які не відображені в системі.
- Якщо у вас оформлена інвалідність, необхідно мати довідку МСЕК.
