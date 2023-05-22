Вражеский Су-35 не разбился, а “отрицательно взлетел”! Карта боевых действий в Украине 22 мая в режиме онлайн

Внимание, которое приковано к карте боевых действий в Украине, в последнее время возросло. Мы получаем положительные новости из нашей Восточной крепости — города Бахмут.
Украинские военные прилагают титанические усилия, чтобы держать оборону города, а также продвигаться на отдельных участках. Мы должны поддерживать их и помогать и не уставать донатить, ведь они не устают защищать нас.
А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба.
Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!
Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что наемники группы Вагнера, вероятно, защищали западные административные границы города Бахмут, в то время как украинские силы продолжают контратаки в окрестностях города.
А российская реакция на утверждаемый захват Бахмута иллюстрирует растущий разрыв между внутренней подачей войны Кремлем и освещением российских операций в Украине ультранационалистическим сообществом милблогеров.
Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной. Оккупанты продолжали наступательные операции на линии фронта Донецк – Авдеевка, но не достигли никаких территориальных достижений, которые можно проверить.
Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.
Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.
Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка.
Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также семь по его зенитно-ракетным комплексам. Были уничтожены три вражеских разведывательных БПЛА разного типа, а также пять ударных.
Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава, два склада боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, два пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.
Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты имеют минус один вражеский самолет!
— В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области “отрицательному взлету” подвергся российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются! — говорится в сообщении.
Украина получает все больше военной помощи от партнеров, но мы продолжаем просить о столь необходимой авиации. Ранее мы рассказывали, зачем Украине истребители F-16 и как они помогут в войне.
А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!