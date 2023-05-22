Вражеский Су-35 не разбился, а “отрицательно взлетел”! Карта боевых действий в Украине 22 мая в режиме онлайн

Внимание, которое приковано к карте боевых действий в Украине, в последнее время возросло. Мы получаем положительные новости из нашей Восточной крепости — города Бахмут.

Украинские военные прилагают титанические усилия, чтобы держать оборону города, а также продвигаться на отдельных участках. Мы должны поддерживать их и помогать и не уставать донатить, ведь они не устают защищать нас.

А чтобы быть в курсе ситуации на фронте, предлагаем ознакомиться с картой боевых действий и отчетом Генштаба.

Интерактивная карта боевых действий в Украине Deep State — онлайн

Интерактивная карта Deep State подскажет тебе, где находятся подразделения, штабы, аэродромы врага, а также по каким направлениям он атакует.

Синие участки — территория, освобожденная от россиян.

Зеленые участки — территория, освобожденная в конце марта — начале апреля 2022 года.

Серые участки нуждаются в уточнении.

Красные участки — временно захваченная оккупантами территория.

Черный цвет — Крым и ОРДЛО.

Розовый цвет — Приднестровье.

Не используй карту для проложения маршрутов эвакуации!

Карта боевых действий в Украине — ISW

Аналитики Института изучения войны (ISW) сообщают, что наемники группы Вагнера, вероятно, защищали западные административные границы города Бахмут, в то время как украинские силы продолжают контратаки в окрестностях города.

А российская реакция на утверждаемый захват Бахмута иллюстрирует растущий разрыв между внутренней подачей войны Кремлем и освещением российских операций в Украине ультранационалистическим сообществом милблогеров.

Российские войска продолжали ограниченные наступательные действия к северо-востоку от Купянска и к югу от Кременной. Оккупанты продолжали наступательные операции на линии фронта Донецк – Авдеевка, но не достигли никаких территориальных достижений, которые можно проверить.

Также команда ISW публикует свою интерактивную карту боевых действий в Украине.

Оперативная ситуация в Украине по состоянию на 22 мая 2023 года

Генштаб ВСУ сообщает, что за прошедшие сутки противник нанес шесть ракетных и 52 авиационных удара, совершил 65 обстрелов из реактивных систем залпового огня.

Противник продолжает сосредоточивать основные усилия на Купянском, Лиманском, Бахмутском, Авдеевском и Марьинском направлениях. За прошедшие сутки произошло 37 боевых столкновений на указанных участках фронта. В эпицентре боевых действий Бахмут и Марьинка.

На Волынском и Полесском направлениях оперативная ситуация без существенных изменений.

направлениях оперативная ситуация без существенных изменений. На Северском и Слобожанском направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы. За прошедшие сутки захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Николаевка Черниговской области; Прогресс, Студенок, Белокопытово, Волковка, Волфино, Запселье и Михайловка Сумской области, а также Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Нестерное и Бударки Харьковской области.

направлениях противник продолжает сохранять военное присутствие в приграничных с Украиной районах, на некоторых участках государственной границы действуют вражеские диверсионно-разведывательные группы. За прошедшие сутки захватчики обстреляли из минометов и артиллерии населенные пункты Николаевка Черниговской области; Прогресс, Студенок, Белокопытово, Волковка, Волфино, Запселье и Михайловка Сумской области, а также Уды, Гранов, Зеленое, Старица, Огурцово, Гатище, Плетеновка, Волчанск, Нестерное и Бударки Харьковской области. На Купянском направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безрезультатные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области.

направлении противник не прекращает попыток улучшить тактическое положение. В течение суток вел безрезультатные наступательные действия в районе Масютовки. Артиллерийским и минометным обстрелам подверглись Каменка, Колодязное, Красное Первое, Петро-Ивановка, Фиголовка, Новомлынск, Западное, Моначиновка, Масютовка, Табаевка, Берестово Харьковской области и Стельмаховка Луганской области. На Лиманском направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районе Невского. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области.

направлении в течение прошлых суток враг вел наступательные действия в направлении Ивано-Дарьевки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районе Невского. Артиллерийским обстрелам подверглись Макеевка, Невское и Белогоровка Луганской области и Торское, Верхнекаменное и Спорное в Донецкой области. На Бахмутском направлении враг продолжает вести наступательные действия. Бои за город Бахмут продолжаются. За прошедшие сутки противник безрезультатно пытался восстановить утраченные позиции южнее населенного пункта Ивановское. К тому же вел наступательные действия в направлении Григоровки, успеха не имел. Нанес авиаудары в районах Бахмута и Ивановского. От вражеских обстрелов пострадали Васюковка, Орехово-Василовка, Марково, Ивановское, Ступочки, Белая Гора, Торецк и Нью-Йорк Донецкой области.

На Авдеевском направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в направлении Авдеевки и Первомайского. В течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Под вражеские артобстрелы попали Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области.

направлении противник вел безрезультатные наступательные действия в направлении Авдеевки и Первомайского. В течение суток нанес авиационный удар в районе Авдеевки. Под вражеские артобстрелы попали Новокалиново, Бердичи, Степное, Авдеевка, Северное, Первомайское, Карловка и Невельское Донецкой области. На Марьинском направлении подразделения сил обороны продолжают отражение атак противника в районе Марьинки. Вблизи нее и в районе Новомихайловки враг нанес авиаудары. В то же время вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области.

направлении подразделения сил обороны продолжают отражение атак противника в районе Марьинки. Вблизи нее и в районе Новомихайловки враг нанес авиаудары. В то же время вражеским обстрелам подверглись Георгиевка, Победа и Новомихайловка Донецкой области. На Шахтерском направлении противник наступательных действий не вел. В то же время, задействовал авиацию для ударов вблизи Водяного, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Большой Новоселки. Совершил артобстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар.

направлении противник наступательных действий не вел. В то же время, задействовал авиацию для ударов вблизи Водяного, Угледара, Пречистовки, Золотой Нивы и Большой Новоселки. Совершил артобстрелы населенных пунктов Водяное и Угледар. На Запорожском и Херсонском направлениях противник обороняется. Не прекращает уничтожать инфраструктуру населенных пунктов рядом с линией боевого столкновения. За прошедшие сутки нанес авиационные удары по Новоданиловке и Степному Запорожской области и Станиславу и Кизомысу Херсонской области, а также обстрелял населенные пункты Времовка, Бурлацкое, Новоселка, Зеленое Поле, Новополь Донецкой области; Ольговское, Гуляйполе, Железнодорожное, Гуляйпольское, Белогорье, Малая Токмачка, Малые Щербаки и Каменское Запорожской области и Херсон, под огонь попали Михайловка, Казацкое, Бургунка, Тягинка, Молодежное и Кизомыс в Херсонской области.

Авиация Сил обороны за прошедшие сутки нанесла 14 ударов по районам сосредоточения личного состава и военной техники врага, а также семь по его зенитно-ракетным комплексам. Были уничтожены три вражеских разведывательных БПЛА разного типа, а также пять ударных.

Подразделения ракетных войск и артиллерии поразили пять районов сосредоточения личного состава, два склада боеприпасов, три артиллерийских подразделения на огневых позициях, два пункта управления, станцию радиоэлектронной борьбы, зенитно-ракетный комплекс и еще одну важную цель противника.

Также в Воздушных силах ВСУ сообщили, что оккупанты имеют минус один вражеский самолет!

— В конце суток 21 мая в территориальных водах Украины в Херсонской области “отрицательному взлету” подвергся российский истребитель Су-35! Обстоятельства утилизации российского самолета уточняются! — говорится в сообщении.

Украина получает все больше военной помощи от партнеров, но мы продолжаем просить о столь необходимой авиации. Ранее мы рассказывали, зачем Украине истребители F-16 и как они помогут в войне.

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