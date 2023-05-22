Ворожий Су-35 “атріцатєльно злетів”! Карта бойових дій в Україні 22 травня в режимі онлайн

Увага, яка прикута до карти бойових дій в Україні, останнім часом зросла. Ми отримуємо позитивні новини з нашої Східної фортеці — міста Бахмут.
Українські військові докладають титанічних зусиль, щоб тримати оборону міста, а також просуватися на окремих ділянках. Ми маємо підтримувати їх та допомагати, і не втомлюватися донатити, адже вони не втомлюються нас захищати.
А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу.
Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!
Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що найманці групи Вагнера, ймовірно, захищали західні адміністративні кордони міста Бахмут, тоді як українські сили продовжують контратаки на околицях міста.
А російська реакція на стверджуване захоплення Бахмута ілюструє дедалі більший розрив між внутрішньою подачею війни Кремлем та висвітленням російських операцій в Україні ультранаціоналістичною спільнотою мілблогерів.
Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної. Окупанти продовжували наступальні операції на лінії фронту Донецьк – Авдіївка, але не досягли жодних територіальних здобутків, які можна перевірити.
Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.
Генштаб ЗСУ повідомляє, що Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.
Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.
Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також сім — по його зенітно-ракетних комплексах. Було знищено три ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також п’ять ударних.
Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять районів зосередження особового складу, два склади боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, два пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.
Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти мають мінус один ворожий літак!
— Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині “атріцатєльного взльота” зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються! — йдеться у повідомленні.
Україна отримує дедалі більше військової допомоги від партнерів, але ми продовжуємо просити про таку необхідну авіацію. Раніше ми розповідали, навіщо Україні винищувачі F-16 та як вони допоможуть у війні.
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