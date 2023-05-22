Ворожий Су-35 “атріцатєльно злетів”! Карта бойових дій в Україні 22 травня в режимі онлайн

Увага, яка прикута до карти бойових дій в Україні, останнім часом зросла. Ми отримуємо позитивні новини з нашої Східної фортеці — міста Бахмут.

Українські військові докладають титанічних зусиль, щоб тримати оборону міста, а також просуватися на окремих ділянках. Ми маємо підтримувати їх та допомагати, і не втомлюватися донатити, адже вони не втомлюються нас захищати.

А щоб бути в курсі ситуації на фронті, пропонуємо тобі ознайомитися з картою бойових дій та звітом Генштабу.

Інтерактивна карта бойових дій в Україні Deep State — онлайн

Інтерактивна карта Deep State підкаже тобі, де знаходяться підрозділи, штаби, аеродроми ворога, а також з яких напрямків він атакує.

Сині ділянки — територія, звільнена від росіян.

Зелені ділянки — територія, звільнена наприкінці березня – на початку квітня 2022 року.

Сірі ділянки — потребують уточнення.

Червоні ділянки — тимчасово захоплена окупантами територія.

Чорний колір — Крим та ОРДЛО.

Рожевий колір — Придністров’я.

Не використовуй карту для прокладення маршрутів евакуації!

Карта бойових дій в Україні — ISW

Аналітики Інституту вивчення війни (ISW) повідомляють, що найманці групи Вагнера, ймовірно, захищали західні адміністративні кордони міста Бахмут, тоді як українські сили продовжують контратаки на околицях міста.

А російська реакція на стверджуване захоплення Бахмута ілюструє дедалі більший розрив між внутрішньою подачею війни Кремлем та висвітленням російських операцій в Україні ультранаціоналістичною спільнотою мілблогерів.

Російські війська продовжували обмежені наступальні дії на північний схід від Куп’янська та на південь від Кремінної. Окупанти продовжували наступальні операції на лінії фронту Донецьк – Авдіївка, але не досягли жодних територіальних здобутків, які можна перевірити.

Також команда ISW публікує власну інтерактивну карту бойових дій в Україні.

Оперативна ситуація в Україні станом на 22 травня 2023 року

Генштаб ЗСУ повідомляє, що Протягом минулої доби противник завдав шість ракетних та 52 авіаційних удари, здійснив 65 обстрілів з реактивних систем залпового вогню.

Противник продовжує зосереджувати основні зусилля на Куп’янському, Лиманському, Бахмутському, Авдіївському та Мар’їнському напрямках. Протягом минулої доби відбулось 37 бойових зіткнень на зазначених ділянках фронту. В епіцентрі бойових дій Бахмут та Мар’їнка.

На Волинському та Поліському напрямках оперативна ситуація без суттєвих змін.

На Сіверському та Слобожанському напрямках противник продовжує зберігати військову присутність у прикордонних з Україною районах, на деяких ділянках державного кордону діють ворожі диверсійно-розвідувальні групи. Протягом минулої доби загарбники обстріляли з мінометів та артилерії населені пункти Миколаївка Чернігівської області; Прогрес, Студенок, Білокопитове, Вовківка, Волфине, Запсілля та Михайлівка Сумської області, а також Уди, Гранів, Зелене, Стариця, Огірцеве, Гатище, Плетенівка, Вовчанськ, Нестерне та Бударки на Харківщині.

На Куп’янському напрямку противник не припиняє спроб покращити тактичне положення. Протягом доби вів безрезультатні наступальні дії в районі Масютівки. Артилерійських та мінометних обстрілів зазнали Кам’янка, Колодязне, Красне Перше, Петро-Іванівка, Фиголівка, Новомлинськ, Западне, Моначинівка, Масютівка, Табаївка, Берестове Харківської області та Стельмахівка на Луганщині.

На Лиманському напрямку протягом минулої доби ворог вів наступальні дії у напрямку Івано-Дар’ївки, успіху не мав. Завдав авіаударів в районі Невського. Артилерійських обстрілів зазнали Макіївка, Невське і Білогорівка Луганської області та Торське, Верхньокам’янське і Спірне на Донеччині.

На Бахмутському напрямку ворог продовжує вести наступальні дії. Бої за місто Бахмут тривають. Протягом минулої доби противник безрезультатно намагався відновити втрачені позиції південніше населеного пункту Іванівське. До того ж вів наступальні дії у напрямку Григорівки, успіху не мав. Завдав авіаударів в районах Бахмута та Іванівського. Від ворожих обстрілів постраждали Васюківка, Оріхово-Василівка, Маркове, Іванівське, Ступочки, Біла Гора, Торецьк та Нью-Йорк Донецької області.

На Авдіївському напрямку противник вів безрезультатні наступальні дії у напрямку Авдіївки та Первомайського. Протягом доби завдав авіаційного удару в районі Авдіївки. Під ворожі артобстріли потрапили Новокалинове, Бердичі, Степове, Авдіївка, Сєверне, Первомайське, Карлівка та Невельське Донецької області.

На Мар’їнському напрямку підрозділи сил оборони продовжують відбиття атак противника в районі Мар’їнки. Поблизу неї та в районі Новомихайлівки ворог завдав авіаударів. Водночас ворожих обстрілів зазнали Георгіївка, Побєда та Новомихайлівка Донецької області.

На Шахтарському напрямку противник наступальних дій не проводив. Водночас задіяв авіацію для ударів поблизу Водяного, Вугледара, Пречистівки, Золотої Ниви та Великої Новосілки. Здійснив артобстріли населених пунктів Водяне та Вугледар.

На Запорізькому та Херсонському напрямках противник обороняється. Не припиняє знищувати інфраструктуру населених пунктів, що поряд з лінією бойового зіткнення. Протягом минулої доби завдав авіаційних ударів по Новоданилівці і Степовому Запорізької області та Станіславу і Кізомису на Херсонщині, а також обстріляв населені пункти Времівка, Бурлацьке, Новосілка, Зелене Поле, Новопіль Донецької області; Ольгівське, Гуляйполе, Залізничне, Гуляйпільське, Білогір’я, Мала Токмачка, Малі Щербаки і Кам’янське Запорізької області та Херсон, Михайлівка, Козацьке, Бургунка, Тягинка, Молодіжне і Кізомис на Херсонщині.

Авіація Сил оборони за минулу добу завдала 14 ударів по районах зосередження особового складу та військової техніки ворога, а також сім — по його зенітно-ракетних комплексах. Було знищено три ворожих розвідувальних БпЛА різного типу, а також п’ять ударних.

Підрозділи ракетних військ і артилерії уразили п’ять районів зосередження особового складу, два склади боєприпасів, три артилерійських підрозділи на вогневих позиціях, два пункти управління, станцію радіоелектронної боротьби, зенітно-ракетний комплекс та ще одну важливу ціль противника.

Також у Повітряних силах ЗСУ повідомили, що окупанти мають мінус один ворожий літак!

— Наприкінці доби 21 травня в територіальних водах України на Херсонщині “атріцатєльного взльота” зазнав російський винищувач Су-35! Обставини утилізації російського літака уточнюються! — йдеться у повідомленні.

Україна отримує дедалі більше військової допомоги від партнерів, але ми продовжуємо просити про таку необхідну авіацію. Раніше ми розповідали, навіщо Україні винищувачі F-16 та як вони допоможуть у війні.

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