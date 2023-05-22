Російські військові продовжують демонструвати світу своє терористичне обличчя. Щоночі вони атакують мирне населення України. У ніч проти 22 травня росіяни атакували Дніпропетровську область з використанням безпілотників та ракет, про це розповіли в обласній військовій адміністрації.

Вибухи у Дніпрі 22 травня 2023: що відомо

Близько 02:27 у Дніпропетровській області оголосили повітряну тривогу. Згодом у Дніпрі та області було чути вибухи. Міський голова Дніпра Борис Філатов закликав мешканців міста нічого не знімати і не публікувати.

А о 04:24 голова Дніпропетровської ОВА Сергій Лисак заявив, що область витримала атаку, але не назвав подробиць. Зранку він розповів про деталі нічної ворожої атаки.

Цієї ночі захисники з повітряного командування Схід збили над нашою областю 15 безпілотників та чотири крилаті ракети. Проте, на жаль, маємо й влучання, — повідомив Лисак.

За його словами, у Дніпровському районі через ракетний удар поранений 27-річний чоловік. Він перебуває у лікарні в стані середньої тяжкості.

Пошкоджені кілька будівель рятувального підрозділу. Зайнялося дві пожежі, які вже загасили. Знищені більш як десять вантажних та легкових авто, стільки ж одиниць спецтехніки пошкоджені. Побиті й 25 приватних машин та два автобуси.

Влучання сталося також по приватному підприємству у Дніпрі. Там понівечені три будівлі. В Іларіонівській громаді Синельниківського району впав БпЛА. Там виявили й уламки ракети.

Постраждали семеро людей. Жінки віком 52 та 70 років перебувають у лікарні.

Зачепило три приватні будинки та дев’ять багатоквартирних. А ще — дитсадок, магазини та адмінбудівлі, потрощені шість авто.

Обстріл Дніпра 22 травня 2023: фото

Напружена ніч у Дніпрі: наслідки нічної атаки області безпілотниками та крилатими ракетами / 6 Фотографій

Робота ППО у ніч проти 22 травня 2023

У Повітряних силах ЗСУ повідомили, що вночі 22 травня 2023 року російські окупанти атакували військові та інфраструктурні об’єкти східного форпосту України — міста Дніпро.

Атака здійснювалась 16-ма ракетами різних типів та 20-ма ударними дронами Shahed-136/131.

Протягом нічної атаки 22 травня силами та засобами протиповітряної оборони повітряного командування Схід та повітряного командування Південь на східному та південному напрямках відповідно знищено чотири крилаті ракети Х-101/Х-555 та 20 ударних дронів типу Shahed.

Українські військові щодня борються за нашу свободу на фронті та захищають наше небо від ворожих атак. Для ефективнішого захисту нам потрібна зброя та авіація. Раніше ми розповідали навіщо Україні винищувачі F-16 та як вони допоможуть у війні.

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Фото: Сергій Лисак