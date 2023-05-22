Российские военные продолжают демонстрировать миру свое террористическое лицо. Каждую ночь они атакуют мирное население Украины. В ночь на 22 мая россияне атаковали Днепропетровскую область с использованием беспилотников и ракет, об этом рассказали в областной военной администрации.

Взрывы в Днепре 22 мая 2023 года: что известно

Около 02:27 в Днепропетровской области была объявлена воздушная тревога. Позже в Днепре и области были слышны взрывы. Глава Днепра Борис Филатов призвал жителей города ничего не снимать и не публиковать.

А в 04:24 глава Днепропетровской ОВА Сергей Лысак заявил, что область выдержала атаку, но не назвал подробностей. Утром он рассказал о деталях ночной вражеской атаки.

Этой ночью защитники с воздушного командования Восток сбили над нашей областью 15 беспилотников и четыре крылатые ракеты. Однако, к сожалению, имеем попадания, — сообщил Лысак.

По его словам, в Днепровском районе из-за ракетного удара ранен 27-летний мужчина. Он находится в больнице в состоянии средней тяжести.

Повреждены несколько построек спасательного подразделения. Загорелось два пожара, которые уже потушили. Уничтожены более десяти грузовых и легковых автомобилей, столько же единиц спецтехники повреждены. Побиты и 25 частных машин и два автобуса.

Есть также попадание по частному предприятию в Днепре. Там повреждены три здания. В Илларионовской общине Синельниковского района упал БпЛА. Там обнаружили и обломки ракеты.

Пострадали семь человек, женщины в возрасте 52 и 70 лет находятся в больнице.

Задело три частных дома и девять многоквартирных. А еще — детсад, магазины и админздания, разбиты шесть авто.

Обстрел Днепра 22 мая 2023 года: фото

Напряженная ночь в Днепре: последствия ночной атаки области беспилотниками и крылатыми ракетами / 6 Фотографий

Работа ПВО в ночь на 22 мая 2023

В Воздушных силах ВСУ сообщили, что ночью 22 мая 2023 года российские оккупанты атаковали военные и инфраструктурные объекты восточного форпоста Украины — города Днепр.

Атака осуществлялась 16 ракетами разных типов и 20 ударными дронами Shahed-136/131.

В течение ночной атаки 22 мая силами и средствами противовоздушной обороны воздушного командования Восток и воздушного командования Юг на восточном и южном направлениях соответственно уничтожены четыре крылатые ракеты Х-101/Х-555 и 20 ударных дронов типа Shahed.

Украинские военные ежедневно сражаются за нашу свободу на фронте и защищают наше небо от вражеских атак. Для более эффективной защиты нам нужно оружие и авиация. Ранее мы рассказывали, зачем Украине истребители F-16 и как они помогут в войне.

А еще у Вікон есть свой Telegram-канал. Подписывайся, чтобы не пропустить самое интересное!

Фото: Сергей Лысак