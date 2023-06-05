Киев выдержал! Мы выдержали! Сколько ракет и дронов россияне выпустили на Киев в мае 2023: подсчет КГВА

Май оказался тяжелым, ведь жителям Киева не давали спать вражеские ракеты. За этот месяц город выдержал немало тревог, а ПВО сбило много ракет.

В Киевской городской военной администрации подсчитали количество ракет, летевших на столицу в мае. По ориентировочным данным, это:

семь аэробалистических ракет Кинжал;

13 баллистических ракет Искандер;

65 крылатых ракет X-101, Х-555 и Калибр;

169 БпЛА.

В целом город мужественно выдержал налет 254 ракет и летательных объектов. В КГВА прокомментировали это так:

Никогда в истории нашей планеты… Ни один город, ни одна страна… Не подвергалась столь мощным воздушным атакам многочисленными гиперзвуковыми аэробалистическими, баллистическими, крылатыми ракетами и современными военными БпЛА. Столько, сколько Киев за май.

К сожалению, не обошлось без жертв и разрушений, поэтому власти еще раз напоминают не игнорировать тревоги и спускаться в укрытие.

Но тяжелым был май не только для Киева, в Днепре тоже было не спокойно. Одна из ракет разрушила здание в его пригороде. Что пережили жильцы этого дома, читай в материале.

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