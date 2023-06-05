Меня спас холодильник… Что пережили жители уничтоженного россиянами дома в пригороде Днепре

Российские оккупанты продолжают убивать мирных украинцев, пытаясь запугать, сломать свободный народ. Вчера украинцы снова склонили головы перед трагедией: из-за российской атаки по жилому дому в пригороде Днепра погиб двухлетний ребенок. Ещё 22 человека получили ранения.

Что пережили жильцы дома в результате вражеских обстрелов, они рассказали журналистке Вікон Софии Богуцкой.

Местная жительница Валентина говорит: люди, у которых погиб двухлетний малыш, были ее соседями на втором этаже. От квартир остались груды кирпича и личных вещей.

— Ребенок — чудо! Красивая, кудрявая, просто куколка. Это был их первый ребенок. Сейчас находят её вещи… это большое горе, — рассказывает соседка.

Сама она в доме потеряла свою кошку, но уверена: любимица жива.

Когда на меня все упало и посыпалось, я видела её в оконной раме. Но меня вытаскивали, мне было не до неё.

Момент взрыва женщина хорошо помнит. Вспоминает, что совершенно спокойная шла на кухню готовить кушать. Через секунду почувствовала, как на неё падает холодильник, прижавший женщину к кухонной поверхности.

68-летняя женщина звала на помощь. Крик услышали работники ГСЧС и сосед. Последний прибежал в квартиру соседки, поднял холодильник и она смогла выбраться из-под завалов.

— Я хожу с палкой, у меня колени больные. Но тогда я, как горная лань, прошла по этим завалам. Мне также помогли сотрудники ГСЧС.

В результате удара по гражданскому дому Валентина получила много ушибов и синяков, ей зашивали колено.

Женщина говорит: любимая квартира чуть не похоронила её. Спас тот же холодильник, что собой прикрыл её от бетонных осколков. Теперь она ходит по остаткам дома и ищет пакет с документами и деньгами, которые остались в квартире.

Нет слов. Будь они прокляты! — говорит Валентина о терроре россиян.

Уже не первый раз россияне бьют по домам и гражданским объектам в Днепре. Воспоминания тех, кто чудом выжил после удара по больнице — в нашем другом материале.

Подписывайся на наш Telegram и следи за последними новостями!